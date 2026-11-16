Επειδή δεν είναι καιρός για σπατάλες... Μήπως κάνεις τα παρακάτω και καίες ΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΒΕΝΖΙΝΗ;





















Ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να εξοικονομήσεις καύσιμα, είναι να προσπαθείς κατά την οδήγηση να διατηρείς τις στροφές κοντά σε αυτές που αποδίδουν τη μέγιστη ροπή. Έτσι, θα καταναλώνεις το ελάχιστο δυνατό καύσιμο, ενώ πάντα θα έχεις τον κινητήρα διαθέσιμο, όταν θα χρειαστεί να επιταχύνεις.Ακόμα μία κίνηση για οικονομία είναι η ομαλή επιτάχυνση, η οποία μάλιστα σε συνδυασμό με το σωστό εύρος λειτουργίας θα σε βοηθήσει ακόμα περισσότερο.Έτσι, αν ο κινητήρας αποδίδει τη μέγιστη ροπή στις 3.000 σ.α.λ., τότε θα πρέπει να φτάνεις στο σημείο αυτό επιταχύνοντας όσο πιο ομαλά γίνεται. Πιέζοντας απότομα το πεντάλ του γκαζιού με μεγάλη ταχύτητα στο κιβώτιο θα αυξήσεις την κατανάλωση, συνεπώς είναι καλύτερα να επιταχύνεις κατεβάζοντας ταχύτητα στο κιβώτιο.Το cruise control μειώνει την κατανάλωση επειδή ψεκάζει ακριβώς την ποσότητα καυσίμου που απαιτείται στον θάλαμο καύσης και όχι περισσότερη όπως γίνεται όταν ελέγχεις το γκάζι με το πόδι.Μάλιστα, μπορείς ακόμη και να αυξομειώνεις ταχύτητα με το κουμπί στο τιμόνι για περισσότερη οικονομία. Ειδικά σε μεγάλες διαδρομές σε αυτοκινητόδρομο η διαφορά στην κατανάλωση γίνεται πολύ αισθητή, ενώ συγχρόνως και η οδήγηση γίνεται πολύ πιο ξεκούραστη.Ο τακτικός έλεγχος της πίεσης των ελαστικών του αυτοκινήτου σου παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση καυσίμου. Όταν ένα ελαστικό έχει χαμηλότερη πίεση από αυτή που ανακοινώνει ο κατασκευαστής ενός αυτοκινήτου, τότε οι τριβές του πέλματος με το δρόμο είναι μεγαλύτερες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου.Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι πρέπει να ανεβάσεις την πίεση του αέρα των ελαστικών παραπάνω από ό,τι ανακοινώνει ο κατασκευαστής, για να μειώσεις κι άλλο την κατανάλωση, διότι επηρεάζεις αρνητικά την οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.Σε περίπτωση που μεταφέρεις βαριά αντικείμενα (εργαλεία) στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου, τα οποία δε χρειάζεσαι άμεσα, καλό θα είναι να τα ξεφορτώσεις. Το επιπλέον αυτό βάρος επιβαρύνει κατά έναν τρόπο τη λειτουργία του κινητήρα, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί περισσότερο καύσιμο κατά τις μετακινήσεις σου.