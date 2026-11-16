Η Γαλλία θα παρουσιάσει στην ΕΕ στοιχεία για ιρανική κυβερνοεπίθεση - Ζητά άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ιράν

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι στόχος είναι να καταρτιστεί, μέσα σε έναν μήνα, κατάλογος με νέα πρόσωπα και οντότητες που θα τεθούν υπό καθεστώ...

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι στόχος είναι να καταρτιστεί, μέσα σε έναν μήνα, κατάλογος με νέα πρόσωπα και οντότητες που θα τεθούν υπό καθεστώς κυρώσεωνΗ Γαλλία θα παρουσιάσει τη Δευτέρα στους Ευρωπαίους υπουργούς στοιχεία για τη φερόμενη κυβερνοεπίθεση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, η οποία είχε ως στόχο τα ψυγεία σε γαλλικά σούπερ μάρκετ, ενώ θα ζητήσει την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης.Προσερχόμενος στη μηνιαία σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι στόχος είναι να καταρτιστεί, μέσα σε έναν μήνα, κατάλογος με νέα πρόσωπα και οντότητες που θα τεθούν υπό καθεστώς κυρώσεων.Πηγή: skai.gr