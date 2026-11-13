Τους έπιασαν και είναι Αιγύπτιοι... οι δράστες που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη για την αλυσίδα λαιμού

Συνελήφθησαν οι δράστες που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη γυναίκα στο Μαρούσι, με σκοπό να της αρπάξουν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμ...

Συνελήφθησαν οι δράστες που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη γυναίκα στο Μαρούσι, με σκοπό να της αρπάξουν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό, προχώρησε η Αστυνομία.Η ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12.11.2026), σε κεντρικό δρόμο του Αμαρουσίου, κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, αποτυπώνοντας καρέ καρέ την επίθεση σε βάρος της ηλικιωμένης.Στο οπτικό υλικό φαίνονται οι τρεις άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής να πλησιάζουν τη γυναίκα, η οποία περπατά στο πεζοδρόμιο. Ένας από αυτούς την αιφνιδιάζει και της τραβά τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει με δύναμη στο έδαφος. Κατά την πτώση της χτυπά σε κολωνάκι και καταλήγει στην άσφαλτο.Αμέσως μετά την αρπαγή, οι τρεις δράστες απομακρύνονται τρέχοντας, ενώ η γυναίκα παραμένει πεσμένη στο οδόστρωμα. Περαστικοί που αντιλαμβάνονται το περιστατικό σπεύδουν να της προσφέρουν βοήθεια.