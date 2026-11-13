Θα σβήσουν τα πάντα 17 Νοεμβρίου; Αυτοεκπληρούμενη προφητεία ή κάλεσμα στους χάκερ όλου του κόσμου και όλων των υπηρεσιών να χτυπήσουν ταυτόχρονα;

Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία είναι μια κατάσταση όπου μια αρχικά εσφαλμένη πεποίθηση ή προσδοκία οδηγεί σε συμπεριφορές που τελικά την κά...





Αλλά... Υπάρχει κι ένα "αλλά"



Το ενδεχόμενο ενός άτυπου συντονισμού εκείνη την ημέρα, χάκερ από όλον τον πλανήτη, με την συμμετοχή οργανωμένων ομάδων που κατευθύνονται και από υπηρεσίες, δεν πρέπει να αποκλειστεί.



Οι τελευταίες μαζικές κυβερνοεπιθέσεις και ψηφιακές απειλές στον Δυτικό κόσμο από οργανωμένες στρατιές χάκερ, κατευθυνόμενων ή απλά προερχόμενων από Ρωσία, Κίνα, Ιράν και άλλες αντιδυτικές δυνάμεις, είναι δεδομένες, ακόμη κι αν δεν είναι στον βαθμό που οι κυβερνήσεις των Δυτικών Χωρών καταγγέλουν.



Αν αυτές οι διαδικτυακές δυνάμεις ανταποκριθούν στις φήμες και συντονιστούν χωρίς καν να χρειαστεί να συνεννοηθούν, την 17 Νοεμβρίου, τότε όλα μπορούν να συμβούν.

Ο ορισμός και η προέλευση της αυτοεκπληρούμενης προφητείας ανήκουν στον κοινωνιολόγο Robert K. Merton που εισήγαγε και διατύπωσε τον όρο εκεί κάπου στο 1948.Βασίζεται στο «θεώρημα Τόμας» (William I. Thomas, 1928), σύμφωνα με το οποίο «αν οι άνθρωποι ορίζουν τις καταστάσεις ως πραγματικές, είναι πραγματικές στις συνέπειές τους»Για παράδειγμα... Η ψευδής φήμη ότι μια τράπεζα χρεοκοπεί οδηγεί τους πολίτες σε μαζική απόσυρση χρημάτων, προκαλώντας τελικά την πραγματική πτώχευση της τράπεζας. Αλλά ακόμη και στην κοινωνική ζωή... Κάποιος πιστεύει ότι «δεν είναι συμπαθής» και σε μια παρέα μένει σιωπηλός και σκυθρωπός. Οι άλλοι τον θεωρούν απόμακρο και δεν του μιλούν, επιβεβαιώνοντας την αρχική του σκέψη.Το 1973 στις ΗΠΑ η ενεργειακή κρίση προήλθε όταν η φήμη ότι θα τελειώσει η βενζίνη οδήγησε τους οδηγούς να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους συνεχώς, ακόμα και όταν ήταν σχεδόν γεμάτα. Έτσι, εξαντλήθηκαν τα αποθέματα στα πρατήρια πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα συνέβαινε κανονικά.Το σημερινό (13/11) μπλακάουτ της Microsoft ήταν μια ζωντανή προειδοποίηση για το πόσο επικίνδυνα συγκεντρωμένο και εύθραυστο έχει γίνει το σύστημα. Και ενώ ακόμα μετράμε τις πληγές από αυτό το περιστατικό, ένα νέο κύμα ανησυχίας σαρώνει τα κοινωνικά δίκτυα για την 17η Νοεμβρίου.Χιλιάδες επιχειρήσεις, σχολεία, νοσοκομεία, κρατικές υπηρεσίες και απλοί πολίτες έμειναν κυριολεκτικά στον αέρα. Εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να ανοίξουν email. Ψυχολόγοι έχασαν συνεδρίες. Σχολεία σταμάτησαν τα διαδικτυακά μαθήματα. Επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να επεξεργαστούν παραγγελίες. Ακόμα και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης επηρεάστηκαν.Ένα και μόνο σημείο αποτυχίας κατάφερε να παραλύσει κομμάτια ολόκληρου του ψηφιακού κόσμου. Η επίσημη εκδοχή μιλάει για υπερφόρτωση διακομιστών και αποτυχία των αυτοματοποιημένων ελέγχων. Η Microsoft δηλώνει ότιΌταν ένα τόσο κεντρικό σύστημα μπορεί να καταρρεύσει από μόνο του με τέτοια ευκολία, πόσο ασφαλείς είμαστε πραγματικά; Και ακριβώς εδώ έρχονται οι φήμες. Φήμες που στην εποχή του διαδικτύου μπορούν εύκολα να διαχυθούν μέσα σε λίγες ώρες στον πλανήτη ολόκληρο.για διακοπή ρεύματος, internet και τραπεζικών υπηρεσιών που μπορεί να διαρκέσει μέρες ή ακόμα και μήνες. Κυκλοφορούν βίντεο (πολλά από αυτά παραποιημένα με τεχνητή νοημοσύνη) που παρουσιάζουν τον Τραμπ να ανακοινώνει 90ήμερη διακοπή ρεύματος. Και σήμερα οι φήμες δίνουν συγκεκριμένη ημερομηνία με αφορμή μια άσκηση της FEMA και ένα παλιό επεισόδιο των Simpsons.Η πραγματικότητα, σύμφωνα με τις επίσημες πηγές, είναι διαφορετική: στις 17 Νοεμβρίου στις 14:20 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, η FEMA και η FCC θα πραγματοποιήσουν μια σύντομη, ενός λεπτού, δοκιμή του εθνικού συστήματος συναγερμού έκτακτης ανάγκης (Emergency Alert System) μόνο σε ραδιόφωνο και τηλεόραση.Θα ακουστεί το μήνυμα «This is only a test. No action is required by the public». Δεν πρόκειται για διακοπή ρεύματος, ούτε για κλείσιμο του internet, ούτε για κάτι παγκόσμιο. Είναι μια τακτική τεχνική δοκιμή. Παρόλα αυτά, η σύμπτωση της ημερομηνίας με τις φήμες και με το πρόσφατο μπλακάουτ της Microsoft έχει δημιουργήσει ένα κλίμα έντονης ανησυχίας.Το δε επεισόδιο των Simpsons, είναι το «It's a Blunderful Life» της 35ης σεζόν, το οποίο προβλήθηκε το 2023 και παρουσιάζει μια εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στη φανταστική πόλη του Σπρίνγκφιλντ κάποια 17η Νοεμβρίου.Το πιθανότερο όμως βάση της λογικής, είναιτην 17 Νοεμβρίου...