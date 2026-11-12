«Ο Πούτιν πεθαίνει και η Ρωσία ξεκινάει πόλεμο με το ΝΑΤΟ»: Το σενάριο αναλυτών του Πενταγώνου

Τον θάνατο του Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ιανουάριο του 2027 και έναν πόλεμο της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ προβλέπει το υποθετικό σενάριο που επεξεργάσ...

Τον θάνατο του Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ιανουάριο του 2027 και έναν πόλεμο της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ προβλέπει το υποθετικό σενάριο που επεξεργάστηκε η «δεξαμενή σκέψης» Rand, η οποία συνεργάζεται με την αμερικανική κυβέρνηση και το Πεντάγωνο.Πιο συγκεκριμένα το RAND στο υποθετικό σενάριο του αναφέρει ότι ο Πούτιν πεθαίνει ξαφνικά σε τρεις μήνες και ένας πρώην στρατηγός των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, της FSB παίρνει την εξουσία στη Ρωσία.Ο νέος πρόεδρος της Ρωσίας συμφωνεί σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο, οι στόχοι της Ρωσίας παραμένουν αμετάβλητοι και οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις οδηγούνται σε αδιέξοδο.Ως αποτέλεσμα, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Η δυσαρέσκεια των Ρώσων πολιτών αυξάνεται και αυτό οδηγεί το Κρεμλίνο να εξαπολύσει υβριδικές επιθέσεις εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ και μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που παρουσιάζει τους ρωσόφωνους κατοίκους της Ανατολικής Ευρώπης ως θύματα διώξεων.Τον Μάιο του 2030, η Ρωσία υποκινεί αναταραχές στην εσθονική πόλη Νάρβα και στη συνέχεια στέλνει στρατεύματα στην πόλη. Το ΝΑΤΟ ανταποκρίνεται επικαλούμενο το άρθρο της ιδρυτικής διακήρυξης του για την αμοιβαία αμυντική συνδρομή.Οι μάχες εξαπλώνονται σε ολόκληρη τη Βαλτική περιοχή, τη Βόρεια Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Νοέμβριο, η Μόσχα κηρύσσει τη νίκη και την κατάληψη της Νάρβα και προτείνει κατάπαυση του πυρός.Η έκθεση περιέχει συστάσεις προς τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με την προετοιμασία για πόλεμο και την προστασία κρίσιμων υποδομών. Η RAND τονίζει ότι αυτό αποτελεί μόνο ένα από τα πολλά πιθανά σενάρια.