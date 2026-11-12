Πρώτη τουρκική παρενέργεια... Το Abeille Marengo δέχθηκε τουρκική όχληση από τον ασύρματο μολίς μπήκε στα διεθνή χωρικά ύδατα!

Το ερευνητικό Abeille Marengo αυτή την ώρα (ώρα 15:00) βρίσκεται μέσα στα διεθνή χωρικά ύδατα. Ως τώρα δεν καταγράφονται εντάσεις και η π...





Η αντίδραση της Τουρκίας ήρθε μόλις το Abeille Marengo άρχισε να πλέει στα διεθνή ύδατα, εντός της οριοθετημένης ελληνικής ΑΟΖ, νοτιοανατολικά της Καρπάθου, Σύμφωνα με πληροφορίες η τουρκική πλευρά επέλεξε να μην προχωρήσει καν σε hailing του πλοίου, αλλά απλώς στην ανάγνωση ενός κειμένου ιδιαίτερα προκλητικού κι από στρατιωτική πηγή...



Η τουρκική φρεγάτα TCG Gökova, που πλέει σε απόσταση από το γαλλικό ερευνητικό, ανέγνωσε διά ασυρμάτου κείμενο με το οποίο δήλωνε ότι το πλοίο «πλέει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και έχει τη συγκατάθεση να συνεχίσει τον πλου του».





Μπορεί η ανάγνωση αυτού του κειμένου να μην έχει αναφορά σε άδεια για τις έρευνες και να συνιστά ένα ακόμη στοιχείο ότι δεν ζητήθηκε ούτε δόθηκε άδεια από την Τουρκία για τις έρευνες του πλοίου, αλλά παραμένει μια προκλητική ενέργεια....



Η διαδικασία αυτή είναι χαμηλότερης σημασίας από το hailing, το οποίο ουσιαστικά συνίσταται στην αναγνώριση του πλοίου μέσω ασυρμάτου, με την αναζήτηση των στοιχείων του και όλων των πληροφοριών για τις έρευνες που πραγματοποιεί.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ελληνικός σταθμός εξέπεμψε διά ασυρμάτου μήνυμα ότι το πλοίο πλέει σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και εκτελεί εργασίες και έρευνες βάσει της NAVTEX που είχε εκδοθεί από τον Σταθμό Ηρακλείου.



Στρατιωτικές πηγές σημειώνουν πως η κατάσταση παραμένει ήρεμη, ενώ οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επιτηρούν την τουρκική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ελληνική πλευρά κινείται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή η παρουσία των ελληνικών πλοίων είναι κατ’ αντιστοιχίαν της τουρκικής, με σκοπό την διασφάλιση των συνθηκών που προβλέπονται στην ισχύουσα ελληνική ναυτική οδηγία για την ασφαλή διεξαγωγή των ερευνών και την τήρηση της προβλεπόμενης απόστασης ασφαλείας από το ερευνητικό σκάφος.



Η επιτήρηση της περιοχής συνεχίζεται, με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να παρακολουθούν τις κινήσεις και την παρουσία των τουρκικών μονάδων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταγραφεί κάποια εξέλιξη που να μεταβάλλει την εικόνα της κατάστασης.



Το πολεμικό ναυτικό έχει επιλέξει μια μονάδα επιφανείας που έχει την δική της «ιστορία» τόσο τα τελευταία χρόνια, όσο και κατά την διάρκεια της επιχειρησιακής της δράσης όλες τις δεκαετίες που υπηρετεί στο πολεμικό ναυτικό.

Πρόκειται για κύρια μονάδα επιφανείας η οποία είχε «σημαδέψει» την κρίση του 2020, με τους υποδειγματικούς χειρισμούς του Κυβερνήτη και του πληρώματός της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ελληνικός σταθμός εξέπεμψε διά ασυρμάτου μήνυμα ότι το πλοίο πλέει σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και εκτελεί εργασίες και έρευνες βάσει της NAVTEX που είχε εκδοθεί από τον Σταθμό Ηρακλείου.Στρατιωτικές πηγές σημειώνουν πως η κατάσταση παραμένει ήρεμη, ενώ οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επιτηρούν την τουρκική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ελληνική πλευρά κινείται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή η παρουσία των ελληνικών πλοίων είναι κατ’ αντιστοιχίαν της τουρκικής, με σκοπό την διασφάλιση των συνθηκών που προβλέπονται στην ισχύουσα ελληνική ναυτική οδηγία για την ασφαλή διεξαγωγή των ερευνών και την τήρηση της προβλεπόμενης απόστασης ασφαλείας από το ερευνητικό σκάφος.Η επιτήρηση της περιοχής συνεχίζεται, με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να παρακολουθούν τις κινήσεις και την παρουσία των τουρκικών μονάδων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταγραφεί κάποια εξέλιξη που να μεταβάλλει την εικόνα της κατάστασης.Το πολεμικό ναυτικό έχει επιλέξει μια μονάδα επιφανείας που έχει την δική της «ιστορία» τόσο τα τελευταία χρόνια, όσο και κατά την διάρκεια της επιχειρησιακής της δράσης όλες τις δεκαετίες που υπηρετεί στο πολεμικό ναυτικό.

Το ερευνητικό Abeille Marengo αυτή την ώρα (ώρα 15:00) βρίσκεται μέσα στα διεθνή χωρικά ύδατα. Ως τώρα δεν καταγράφονται εντάσεις και η πορεία του ερευνητικού εξελίσσεται με την εκ του σύνεγγυς παρουσία του πολεμικού ναυτικού.