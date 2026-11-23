Στη σύλληψη ενός άνδρα που εργαζόταν ως υπεύθυνος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου (21...



Ο αλλοδαπός συνελήφθη εχθές Σάββατο (21/11) και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.



Ειδικότερα, σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα, στο οποίο ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως υπεύθυνος, διαπιστώθηκε να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά, ένα αγόρι και τρία κορίτσια, ηλικίας 14 έως 17 ετών.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Στη σύλληψη ενός άνδρα που εργαζόταν ως υπεύθυνος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου (21/11) αστυνομικοί, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας από 14 έως 17 ετών, κατανάλωναν αλκοολούχα ποτά.