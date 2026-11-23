Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (23/11), καθώς ξέσπασε φωτιά σε τρεις κλούβες μέσα στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου Νικολ...



Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στο ένα λεωφορείο εξαιτίας μηχανικής βλάβης και επεκτάθηκε και σε άλλα δύο.



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 23 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 17:20.



Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τον 4ο ΠΣ Αθηνών, 12ο ΠΣ Αθηνών, 9ο ΠΣ Αθηνών και Π.Υ. Νέας Μάκρης.



Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (23/11), καθώς ξέσπασε φωτιά σε τρεις κλούβες μέσα στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου Νικολάου Ζορμπά, στην οδό Κοκκινοπούλου, στου Γουδή.