Η νυχτερινή έφοδος της 29ης προς 30ή Νοεμβρίου 1822 στηρίχθηκε στην πληροφορία ότι το Παλαμήδι είχε μείνει σχεδόν αφύλακτο και εκτελέστηκ...





Η πληροφορία των φυγάδων. Λίγο πριν από το τέλος Νοεμβρίου, Αλβανοί φυγάδες (ή λιποτάκτες) από το φρούριο αποκάλυψαν στους Έλληνες πολιορκητές ότι οι περισσότεροι Οθωμανοί φρουροί κατέβαιναν τα βράδια στην πόλη του Ναυπλίου, είτε για να αναζητήσουν τρόφιμα λόγω της πείνας είτε για να συμμετάσχουν σε συμβούλιο παράδοσης.

Άμεση κινητοποίηση. Ο Στάικος Σταϊκόπουλος έκρινε ότι η ευκαιρία ήταν μοναδική, καθώς μια επίσημη επίθεση με μεγάλο στράτευμα θα γινόταν αντιληπτή και θα αποτύγχανε όπως η απόπειρα του Δεκεμβρίου 1821.



2. Η συγκρότηση της δύναμης εφόδου





Επιλογή ανδρών. Ο Σταϊκόπουλος συγκέντρωσε περίπου 350 επίλεκτους άνδρες (περίπου 200 δικούς του, 60 Κρανιδιώτες υπό τους Νικόλαο και Σταμάτη Μήτσα, καθώς και άνδρες του τακτικού στρατού και εθελοντές, ανάμεσά τους και ο Δημήτριος Μοσχονησιώτης).

Εξοπλισμός. Οι μαχητές εφοδιάστηκαν με ξύλινες ανεμόσκαλες και σχοινιά για να αναρριχηθούν στα απόκρημνα τείχη, αποφεύγοντας τις φυλασσόμενες πύλες.



3. Η προσέγγιση μέσα στην κακοκαιρία





Κάλυψη από τον καιρό. Τη νύχτα της 29ης Νοεμβρίου επικρατούσε βαθύ σκοτάδι, δυνατός άνεμος και βροχή. Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλευαν την ανάβαση, αλλά κάλυπταν τον θόρυβο των βημάτων και των όπλων.

Αθόρυβη ανάβαση. Η ομάδα ανέβηκε από την ανατολική πλευρά του βράχου, πλησιάζοντας τα εξωτερικά τείχη χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους ελάχιστους σκοπούς που είχαν απομείνει στις επάλξεις.



4. Η αναρρίχηση και η κατάληψη των προμαχώνων





Πρώτοι στα τείχη. Τοποθέτησαν τις σκάλες στα τείχη, με τον Δημήτριο Μοσχονησιώτη να συγκαταλέγεται στους πρώτους που σκαρφάλωσαν.

Εξουδετέρωση της φρουράς. Μόλις ανέβηκαν οι πρώτοι Έλληνες, αφόπλισαν και εξουδετέρωσαν αθόρυβα τους λίγους Οθωμανούς φρουρούς (περίπου 20–30 άτομα) πριν προλάβουν να σημάνουν συναγερμό στην κάτω πόλη.

Κατάληψη του κεντρικού προμαχώνα. Έως τα ξημερώματα της 30ής Νοεμβρίου (ανήμερα του Αγίου Ανδρέα), οι επαναστάτες είχαν θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό τους όλους τους προμαχώνες, δίνοντας στον κεντρικό προμαχώνα το όνομα «Άγιος Ανδρέας» προς τιμήν της ημέρας.



5. Η στροφή των κανονιών προς το Ναύπλιο







Η συνθηκολόγηση. Βλέποντας το Παλαμήδι στα χέρια των Ελλήνων, η οθωμανική φρουρά της πόλης έχασε κάθε ελπίδα άμυνας και αναγκάστηκε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, που οδήγησαν στην οριστική παράδοση του Ναυπλίου στις 12 Δεκεμβρίου 1822. [2, 3] Αλλαγή συσχετισμών. Το ξημέρωμα, οι Έλληνες έριξαν κανονιοβολισμούς στον αέρα για να ειδοποιήσουν τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και το υπόλοιπο στρατόπεδο και έστρεψαν τα 92 βαριά κανόνια του Παλαμηδίου προς την πόλη του Ναυπλίου και την Ακροναυπλία.Η συνθηκολόγηση. Βλέποντας το Παλαμήδι στα χέρια των Ελλήνων, η οθωμανική φρουρά της πόλης έχασε κάθε ελπίδα άμυνας και αναγκάστηκε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, που οδήγησαν στην οριστική παράδοση του Ναυπλίου στις 12 Δεκεμβρίου 1822. [ 1

Η νυχτερινή έφοδος της 29ης προς 30ή Νοεμβρίου 1822 στηρίχθηκε στην πληροφορία ότι το Παλαμήδι είχε μείνει σχεδόν αφύλακτο και εκτελέστηκε με απόλυτη μυστικότητα, αιφνιδιασμό και αναρρίχηση στα τείχη.