Στα πλαίσια της ημερίδας για την «Αναδιοργάνωση του Θεσμού της Εφεδρείας» η οποία έλαβε χώρα τη Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 στο Αμφιθέατρο τη...









Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κήρυξε τη, Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, την έναρξη των εργασιών της 2ης Ημερίδας για την «Αναδιοργάνωση του Θεσμού της Εφεδρείας», που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ). Σκοπός της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση της βελτίωσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, με την ενίσχυση της ετοιμότητας των Εφέδρων και τη μεταρρύθμιση του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου που διέπει την Εφεδρεία, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030». Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, εκπρόσωποι των Γενικών Επιτελείων Αεροπορίας, Ναυτικού και Στρατού παρουσίασαν τις εξελίξεις στον θεσμό της Εφεδρείας στους αντίστοιχους Κλάδους, ενώ Έφεδροι Αξιωματικοί μετέφεραν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ασκήσεις και διαγωνισμούς.



«Κυρίες και κύριοι, Όπως επανειλημμένως έχω πει, η πλήρης Αναδιοργάνωση της Εφεδρείας είναι μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιεί η χώρα στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030». Δεν θα σας πω κάτι καινούριο, τα έχω επαναλάβει πολλές φορές, τα έχετε ακούσει. Μιλάμε για έναν θεσμό που βρίσκεται απολύτως στον πυρήνα της Πατρίδας μας, της παράδοσής μας, συνιστά τον διαχρονικό δεσμό της υπεράσπισής της Πατρίδας από τον ένοπλο Έλληνα πολίτη. Κατά την πρώτη Ημερίδα για την Αναδιοργάνωση της Εφεδρείας, είχα αναφερθεί εκτενώς στην ιστορική διάσταση του Θεσμού από την εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, όμως η ιστορική παρακαταθήκη, απολύτως σημαντική, δεν επαρκεί. Εμείς, η Πατρίδα μας σήμερα, η Ελλάδα του 21ου αιώνα, αντιμετωπίζει, και αυτό το έχω πει επανειλημμένως, υπαρκτή και δεδηλωμένη απειλή.



Είμαστε η μόνη χώρα σε αυτόν τον πλανήτη η οποία αντιμετωπίζει δεδηλωμένη απειλή πολέμου, το casus belli, εάν ασκήσει δικαιώματά της, τα οποία προβλέπονται στο Διεθνές Δίκαιο. Επίσης, υπάρχει η λογική των αριθμών. Απέναντι, λοιπόν, στη λογική των αριθμών, απέναντι στο 1 προς 10, η ελληνική κοινωνία αντιτάσσει την ενεργό Εφεδρεία. Τη δυνατότητα, δηλαδή, των πολιτών της να συντρέξουν τις Ένοπλες Δυνάμεις στην υπεράσπιση της Πατρίδας, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Χάρηκα ιδιαίτερα διότι, ο Αντιστράτηγος Κορωνάκης, προηγουμένως σας ανέπτυξε με δωρικότητα αυτά τα οποία γίνονται ώστε να μπορεί η Ενεργός Εφεδρεία να στηριχθεί.



Τα δύο ανακαινισμένα Κέντρα στον Αυλώνα και στο Λιτόχωρο, το Κέντρο το οποίο σχεδιάζεται και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, ελπίζω, το πρώτο εξάμηνο του 2027 στην Κρήτη, ώστε να έχουμε τρία Κέντρα Εφεδρείας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, την ειδική εκπαίδευση επιτελών στη Σχολή Πολέμου. Τον κύκλο εκπαιδεύσεων τον οποίο θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα επιταχύνουμε, θεωρώ ότι αυτή είναι η πρώτη φάση την οποία πραγματοποιούμε. Θα υπάρξει δεύτερη και τρίτη φάση με περισσότερες εκπαιδεύσεις. Είναι απαραίτητο, απλώς δεν μπορούσε να γίνει αυτό αιφνιδιαστικά. Πρέπει να υπάρχει ένας χρόνος εξοικείωσης και επίσης η συμπλήρωση του αριθμού των 150.000 που αποτελεί τον στόχο του Γενικού Επιτελείου. Είναι, κυρίες και κύριοι, απολύτως απαραίτητη η ορθή λειτουργία του Θεσμού.



Δεν χρειάζεται να σας πω το πόσο διάστημα έχουμε διανύσει, αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. Δεν θα ξεχάσω την πρώτη φορά που πήγα στο Λιτόχωρο σε εκπαίδευση Εφέδρων, όταν με τρόμο κατάλαβα από τα λεγόμενα των συναδέλφων ότι οι Έφεδροι εκαλούντο ακόμα το 2024, με έγγραφη πρόσκληση που επέδιδε αστυνομικός. Ό,τι ακριβώς, δηλαδή συνέβαινε και στις μέρες που υπηρέτησα εγώ το 1985, 40 χρόνια πριν. Και κάναμε, βεβαίως, το αυτονόητο, την ηλεκτρονική δυνατότητα πρόσκλησης. Κυρίες και κύριοι, Επίσης, θα πρέπει από κοινού να μελετήσουμε, και σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, υφίσταται και για εσάς ένα βάρος, τρόπους, μηχανισμούς στενότερης σύνδεσης του Ενεργού Στρατεύματος με την Ενεργό Εφεδρεία, πέραν της εκπαίδευσης.



Στις εθνικές επετείους, στις εκδηλώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, στις γενικά υπάρχουσες παρουσίες των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα στην κοινωνία και στη ζωή του Έθνους και της Πατρίδας. Θα ήθελα, στον βαθμό που μπορούμε, να συνδέσουμε απόλυτα την Ενεργό Εφεδρεία με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας σε σταθερή και μόνιμη βάση, και όχι σε μια ευκαιριακή, έστω κι αν έχει προγραμματιστεί να είναι συχνότερη, στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων. Κυρίες και κύριοι, δεν είχα κανένα σκοπό να έρθω εδώ στην αρχή της Ημερίδας σήμερα και να εκφωνήσω έναν πανηγυρικό λόγο. Ο σκοπός τον οποίο υπηρετεί η παρουσία μου είναι να σας παρακαλέσω θερμά, όχι μόνο για τη συμμετοχή των παρόντων στο θεσμό της Εφεδρείας, αυτό είναι δεδομένο, αλλά για την κινητοποίηση όλων των Εφέδρων ώστε να συμμετάσχουν στον απαραίτητο νέο Θεσμό. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πανευρωπαϊκό, για να μην πω παγκόσμιο, υπόδειγμα Εφεδρείας. Για έναν βασικό λόγο: διότι είναι απολύτως απαραίτητο για την εθνική επιβίωση. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας».



Ακολουθεί η τοποθέτηση του Ταξίαρχου (ΠΒ) Γρηγόριου Ζαχαρόπουλου – Διευθυντής Διεύθυνσης Επιστράτευσης και Εθνοφυλακής του ΓΕΣ (ΓΕΣ/Α4)



Στις παρακάτω γραμμές θα σας παρουσιάσω τις εξελίξεις στην Αναδιοργάνωση του θεσμού της Εφεδρείας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 και του έργου που έχει επιτευχθεί το χρονικό διάστημα του 1,5 περίπου έτους που έχει περάσει από την προηγούμενη σχετική Ημερίδα. Νέο δεδομένο αποτελεί η θεσμοθέτηση εθελοντικής συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μέσω του θεσμού του «Ενεργού Εφέδρου», που έχει ως στόχο τη δημιουργία μια δεξαμενής εφέδρων υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και ετοιμότητας. Στον θεσμό αυτόν, μπορούν να εντάσσονται έφεδροι, αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική δήλωση επιθυμίας μέσω της ιστοσελίδας efedros.army.gr. Οι εν λόγω έφεδροι, καλούνται για εκπαίδευση, αξιολογούνται και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, λαμβάνουν το τίτλο του ενεργού έφεδρου και τους απονέμεται ειδικό σήμα, το οποίο φέρουν στη στολή τους. Οι ενεργοί έφεδροι μπορούν να καλούνται για μετεκπαίδευση εφεδρείας ανά τακτά διαστήματα στα ΚΕΜΕΦ, αλλά και στις Μονάδες που ανήκουν επιστρατευτικά, κάθε φορά που έχουν κάποια κύρια εκπαιδευτική δραστηριότητα.



Οι ενεργές Μονάδες σε συνεργασία με τις ΜΕ, έχουν δυνατότητα να καλούν τους ενεργούς έφεδρους με ΦΑΠΕΕΦ (Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης Ενεργού Έφεδρου) κάθε φορά που έχουν κύρια εκπαιδευτική δραστηριότητα. Δημιουργήθηκαν 2 Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας σε Αυλώνα και Λιτόχωρο, στα οποία θα εκπαιδεύονται έφεδροι που διαμένουν στο εσωτερικό της Χώρας, πλησίον Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Έτσι ο ενταγμένος επιστρατευτικά στη παραμεθόριο έφεδρος, που διαμένει στη Αθήνα, δεν θα είναι υποχρεωτικό να πάει στη Μονάδα του για συντήρηση εκπαίδευσης, όπως ίσχυε με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Στα ΚΕΜΕΦ έχουν δημιουργηθεί υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις στρατωνισμού και διαβίωσης και διεξάγεται υψηλού επιπέδου και τυποποιημένη εκπαίδευση σε σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις με χρήση σύγχρονων εξομοιωτών.









Τα Κέντρα Μετεκπαίδευσης λειτουργούν από τον Ιούνιο, δέχονται 2 εκπαιδευτικές σειρές κάθε μήνα, για εκπαίδευση 6 ημερών και παρά το μικρό διάστημα λειτουργίας τους, έχουμε λάβει ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τους εφέδρους που συμμετείχαν σε εκπαιδεύσεις. Για τη τρέχουσα χρονιά έχει δοθεί προτεραιότητα στην εκπαίδευση των ενεργών εφέδρων και έχουν εκπαιδευθεί μέχρι στιγμής 1380 ενεργοί έφεδροι. Επίσης, για λόγους γεωγραφικούς και επιχειρησιακούς είναι σε εξέλιξη εργασίες για την δημιουργία 3ου ΚΕΜΕΦ στη ν. ΚΡΗΤΗ. Εκεί θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΣΕΑΠ στο Στρατόπεδο ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ στη πόλη του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.



Στο πλαίσιο αναβάθμισης της, η μετεκπαίδευσης εφεδρείας έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της εκπαίδευσης του ενεργού Στρατού, με χρήση σύγχρονων εξομοιωτών και εκπαίδευση σε νέα αντικείμενα όπως η χρήση και η αντιμετώπιση Drone, η χρήση σύγχρονων σταθμών ασυρμάτου, οι A΄ Βοήθειες στη Μάχη,, κ.α. που η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για το σύγχρονο μαχητή. Με σκοπό τη βελτίωση της εκπαίδευσης των εφέδρων Αξκών, για πρώτη φορά, έφεδροι Αξκοι λαμβάνουν εκπαίδευση στη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς, ένα από τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του ΣΞ. Έχουν διοργανωθεί 2 Σχολεία Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων και έχουν ήδη εκπαιδευθεί 78 Αξκοι. Με αυτό το τρόπο, οι έφεδροι Αξκοι λαμβάνουν επιτελικές γνώσεις που παρέχονταν μόνο σε μόνιμους Αξκους και εκτός της χρησιμότητας σε τακτικό επίπεδο των γνώσεων αυτών, μπορούν να τοποθετηθούν επιστρατευτικά σε κάποιο επιτελείο, σαν βοηθοί επιτελούς. Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 2 εβδομάδων (1 ΔΙΜΑ και 1 Φυσική παρουσία) με πολύ θετικά αποτελέσματα. Επίσης τις επόμενες εβδομάδες, ξεκινά εκπαίδευση Αξκων των Ειδικών Δυνάμεων σε Σχολείο Σχεδίασης Ειδικών Επιχειρήσεων.



Με στόχο τη παροχή ρεαλιστικής και επιχειρησιακής εκπαίδευσης διεξήχθη ΤΑΜΣ ΤΣ Υπομονάδας με τη συμμετοχή 119 Ενεργών Εφέδρων. Η Άσκηση περιλάμβανε μεταξύ άλλων, βολές με πραγματικά πυρά οπλικών συστημάτων ΠΖ, ΤΘ, ΠΒ, ΑΣ και ευρεία χρήση συστημάτων drone και antidrone. Από 18 έως 30 Απρ 2026, πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Διακλαδική Άσκηση ΟΡΙΟΝ 26 στη ΓΑΛΛΙΑ, με τη συμμετοχή ενός Έφεδρου Αξκου στο ΤΣ Υπομονάδας, που απέστειλε η Χώρα μας. Πρόκειται για γαλλική εθνική διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας, που διεξάγεται κάθε τρία έτη με σκοπό την εξάσκηση σε επιχειρήσεις υψηλής έντασης, με ταυτόχρονη ενσωμάτωση νέων στρατιωτικών τεχνολογιών. Ο Έφεδρος Αξκός εκτέλεσε τα καθήκοντα του Υποδιοικητή Συγκροτήματος Λόχου.



Η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αναβάθμιση του θεσμού της εφεδρείας και του συστήματος επιστράτευσης της Χώρας μας. Τον τελευταίο χρόνο, όλο το πλέγμα των υπηρεσιών της επιστράτευσης του ΣΞ χρησιμοποιεί μια νέα διαβαθμισμένη εφαρμογή διαχείρισης της εφεδρείας, που μας λύνει προβλήματα και δίνει επιπλέον δυνατότητες στους επιτελείς μας. Στο διαδίκτυο υπάρχει η εφαρμογή «e-Efedros». Είναι μια εφαρμογή μέσα από την οποία ο έφεδρος ενημερώνει τα ατομικά του στοιχεία που αφορούν την επιστράτευση (διεύθυνση διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας mail κ.α), ενώ πλέον του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του να συμμετέχει στον θεσμό του «ενεργού εφέδρου». Τα Κέντρα Μετεκπαίδευσης λειτουργούν από τον Ιούνιο, δέχονται 2 εκπαιδευτικές σειρές κάθε μήνα, για εκπαίδευση 6 ημερών και παρά το μικρό διάστημα λειτουργίας τους, έχουμε λάβει ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τους εφέδρους που συμμετείχαν σε εκπαιδεύσεις. Για τη τρέχουσα χρονιά έχει δοθεί προτεραιότητα στην εκπαίδευση των ενεργών εφέδρων και έχουν εκπαιδευθεί μέχρι στιγμής 1380 ενεργοί έφεδροι. Επίσης, για λόγους γεωγραφικούς και επιχειρησιακούς είναι σε εξέλιξη εργασίες για την δημιουργία 3ου ΚΕΜΕΦ στη ν. ΚΡΗΤΗ. Εκεί θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΣΕΑΠ στο Στρατόπεδο ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ στη πόλη του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.Στο πλαίσιο αναβάθμισης της, η μετεκπαίδευσης εφεδρείας έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της εκπαίδευσης του ενεργού Στρατού, με χρήση σύγχρονων εξομοιωτών και εκπαίδευση σε νέα αντικείμενα όπως η χρήση και η αντιμετώπιση Drone, η χρήση σύγχρονων σταθμών ασυρμάτου, οι A΄ Βοήθειες στη Μάχη,, κ.α. που η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για το σύγχρονο μαχητή. Με σκοπό τη βελτίωση της εκπαίδευσης των εφέδρων Αξκών, για πρώτη φορά, έφεδροι Αξκοι λαμβάνουν εκπαίδευση στη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς, ένα από τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του ΣΞ. Έχουν διοργανωθεί 2 Σχολεία Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων και έχουν ήδη εκπαιδευθεί 78 Αξκοι. Με αυτό το τρόπο, οι έφεδροι Αξκοι λαμβάνουν επιτελικές γνώσεις που παρέχονταν μόνο σε μόνιμους Αξκους και εκτός της χρησιμότητας σε τακτικό επίπεδο των γνώσεων αυτών, μπορούν να τοποθετηθούν επιστρατευτικά σε κάποιο επιτελείο, σαν βοηθοί επιτελούς. Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 2 εβδομάδων (1 ΔΙΜΑ και 1 Φυσική παρουσία) με πολύ θετικά αποτελέσματα. Επίσης τις επόμενες εβδομάδες, ξεκινά εκπαίδευση Αξκων των Ειδικών Δυνάμεων σε Σχολείο Σχεδίασης Ειδικών Επιχειρήσεων.Με στόχο τη παροχή ρεαλιστικής και επιχειρησιακής εκπαίδευσης διεξήχθη ΤΑΜΣ ΤΣ Υπομονάδας με τη συμμετοχή 119 Ενεργών Εφέδρων. Η Άσκηση περιλάμβανε μεταξύ άλλων, βολές με πραγματικά πυρά οπλικών συστημάτων ΠΖ, ΤΘ, ΠΒ, ΑΣ και ευρεία χρήση συστημάτων drone και antidrone. Από 18 έως 30 Απρ 2026, πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Διακλαδική Άσκηση ΟΡΙΟΝ 26 στη ΓΑΛΛΙΑ, με τη συμμετοχή ενός Έφεδρου Αξκου στο ΤΣ Υπομονάδας, που απέστειλε η Χώρα μας. Πρόκειται για γαλλική εθνική διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας, που διεξάγεται κάθε τρία έτη με σκοπό την εξάσκηση σε επιχειρήσεις υψηλής έντασης, με ταυτόχρονη ενσωμάτωση νέων στρατιωτικών τεχνολογιών. Ο Έφεδρος Αξκός εκτέλεσε τα καθήκοντα του Υποδιοικητή Συγκροτήματος Λόχου.Η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αναβάθμιση του θεσμού της εφεδρείας και του συστήματος επιστράτευσης της Χώρας μας. Τον τελευταίο χρόνο, όλο το πλέγμα των υπηρεσιών της επιστράτευσης του ΣΞ χρησιμοποιεί μια νέα διαβαθμισμένη εφαρμογή διαχείρισης της εφεδρείας, που μας λύνει προβλήματα και δίνει επιπλέον δυνατότητες στους επιτελείς μας. Στο διαδίκτυο υπάρχει η εφαρμογή «e-Efedros». Είναι μια εφαρμογή μέσα από την οποία ο έφεδρος ενημερώνει τα ατομικά του στοιχεία που αφορούν την επιστράτευση (διεύθυνση διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας mail κ.α), ενώ πλέον του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του να συμμετέχει στον θεσμό του «ενεργού εφέδρου».









Επιπλέον οι έφεδροι Αξκοι έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στρατιωτικών δημοσιευμάτων. Μέχρι στιγμής, εντός του έτους έχουν αποσταλεί 200.000 επιστρατευτικά έγγραφα (Ειδικά Φύλλα Πορείας, Φύλλα Ατομικής Πρόσκλησης, Ειδικές Στρατιωτικές Εντολές, Ανακλήσεις) μέσω Gov.gr με ποσοστό επιτυχίας άνω του 70% Το υπόλοιπο 30%, δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΕΠ (Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας) ή δεν έχουν συναινέσει για την αποδοχή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Με τη διαδικασία αυτή, επιτυγχάνουμε ταχύτητα, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και σημαντικά οικονομικά οφέλη. Η προηγούμενη διαδικασία αποστολής των επιστρατευτικών εγγράφων μέσω ΕΛΤΑ και της ΕΛ.ΑΣ., συνεχίζει να υφίσταται ως εναλλακτική.



Επόμενα βήματα



Επιπλέον Δράσεις για το επόμενο έτος, εκτός από τη συνέχεια και βελτίωση αυτών που προαναφέρθηκαν… Η ολοκλήρωση εργασιών και η έναρξη λειτουργίας του 3ου ΚΕΜΕΦ εντός του 2027. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Χώρας μας με την Εθνοφρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα στο πλαίσιο του προγράμματος State Partnership Program – SPP, εκτιμάται ότι θα δοθούν επιπλέον ευκαιρίες συνεργασίας και εκπαίδευσης για αναβάθμιση της εκπαίδευσης των εφέδρων και των εθνοφυλάκων μας. Για το έτος 2027, έχει εξασφαλιστεί το αναγκαίο χρηματικό ποσό για τη κλήση 42.000 εφέδρων.



Για να αντιληφθείτε το μέγεθος, την τελευταία 20ετια η μεγαλύτερη πρόσκληση εφέδρων ήταν 25.000. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση για τη Διεύθυνση αλλά και για όλο το πλέγμα των τμημάτων Επιστράτευσης της Χώρας και μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσουμε πολλά στοιχεία του Συστήματος Επιστράτευσης με την πλήρη ενεργοποίηση Μονάδων Επιστράτευσης. Πρόκληση επίσης αποτελεί για τους Σχηματισμούς και τις ενεργές Μονάδες η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου αριθμού εφέδρων, αλλά και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Άμεσος στόχος αποτελεί η αναβάθμιση της εφαρμογής e-efedros ώστε να γίνει φιλικότερη προς τον χρήστη αλλά και με επιπλέον δυνατότητες. Μια δυνατότητα που θέλουμε να αναπτύξουμε σε συνεργασία με τα ΚΕΜΕΦ είναι η δυνατότητα επιλογής τύπου και ημερομηνίας διεξαγωγής εκπαίδευσης στα ΚΕΜΕΦ. Η διερεύνηση ανάπτυξης εναλλακτικής δυνατότητας κλήσης εφέδρων αποτελεί έναν από τους στόχους της Δνσης. Επιπλέον οι έφεδροι Αξκοι έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στρατιωτικών δημοσιευμάτων. Μέχρι στιγμής, εντός του έτους έχουν αποσταλεί 200.000 επιστρατευτικά έγγραφα (Ειδικά Φύλλα Πορείας, Φύλλα Ατομικής Πρόσκλησης, Ειδικές Στρατιωτικές Εντολές, Ανακλήσεις) μέσω Gov.gr με ποσοστό επιτυχίας άνω του 70% Το υπόλοιπο 30%, δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΕΠ (Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας) ή δεν έχουν συναινέσει για την αποδοχή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Με τη διαδικασία αυτή, επιτυγχάνουμε ταχύτητα, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και σημαντικά οικονομικά οφέλη. Η προηγούμενη διαδικασία αποστολής των επιστρατευτικών εγγράφων μέσω ΕΛΤΑ και της ΕΛ.ΑΣ., συνεχίζει να υφίσταται ως εναλλακτική.Επόμενα βήματαΕπιπλέον Δράσεις για το επόμενο έτος, εκτός από τη συνέχεια και βελτίωση αυτών που προαναφέρθηκαν… Η ολοκλήρωση εργασιών και η έναρξη λειτουργίας του 3ου ΚΕΜΕΦ εντός του 2027. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Χώρας μας με την Εθνοφρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα στο πλαίσιο του προγράμματος State Partnership Program – SPP, εκτιμάται ότι θα δοθούν επιπλέον ευκαιρίες συνεργασίας και εκπαίδευσης για αναβάθμιση της εκπαίδευσης των εφέδρων και των εθνοφυλάκων μας. Για το έτος 2027, έχει εξασφαλιστεί το αναγκαίο χρηματικό ποσό για τη κλήση 42.000 εφέδρων.Για να αντιληφθείτε το μέγεθος, την τελευταία 20ετια η μεγαλύτερη πρόσκληση εφέδρων ήταν 25.000. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση για τη Διεύθυνση αλλά και για όλο το πλέγμα των τμημάτων Επιστράτευσης της Χώρας και μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσουμε πολλά στοιχεία του Συστήματος Επιστράτευσης με την πλήρη ενεργοποίηση Μονάδων Επιστράτευσης. Πρόκληση επίσης αποτελεί για τους Σχηματισμούς και τις ενεργές Μονάδες η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου αριθμού εφέδρων, αλλά και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Άμεσος στόχος αποτελεί η αναβάθμιση της εφαρμογής e-efedros ώστε να γίνει φιλικότερη προς τον χρήστη αλλά και με επιπλέον δυνατότητες. Μια δυνατότητα που θέλουμε να αναπτύξουμε σε συνεργασία με τα ΚΕΜΕΦ είναι η δυνατότητα επιλογής τύπου και ημερομηνίας διεξαγωγής εκπαίδευσης στα ΚΕΜΕΦ. Η διερεύνηση ανάπτυξης εναλλακτικής δυνατότητας κλήσης εφέδρων αποτελεί έναν από τους στόχους της Δνσης.

Στα πλαίσια της ημερίδας για την «Αναδιοργάνωση του Θεσμού της Εφεδρείας» η οποία έλαβε χώρα τη Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 στο Αμφιθέατρο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) Νίκου Δένδια ο Ταξίαρχος (ΠΒ) Γρηγόριος Ζαχαρόπουλος – Διευθυντής Διεύθυνσης Επιστράτευσης και Εθνοφυλακής του ΓΕΣ (ΓΕΣ/Α4) ανέπτυξε τις βασικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την Εφεδρεία και την Εθνοφυλακή καθώς τις επόμενες κινήσεις. Σκοπός της Ημερίδας ήταν η βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της αύξησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εφέδρων και της μεταρρύθμισης του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου που διέπει την εφεδρεία. Κατά την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας, χαιρετισμό απηύθυναν, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, o Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης και ο Πρόεδρος της Ανώτατης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ) Έφεδρος Λοχαγός (ΥΠ) Φίλιππος Κωσταράς.Ο κ. Δένδιας ανέφερε στον χαιρετισμό που απηύθυνε: