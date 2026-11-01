«Χωριάτικο»: «Μου έλεγαν θα πειράξουν το παιδί μου, τη γυναίκα μου» – Σοκαριστική καταγγελία επιχειρηματία στη Ρόδο

Απειλές, εκβιασμοί και ένας ανελέητος οικονομικός πόλεμος καταγγέλλονται από επιχειρηματία στη Ρόδο, στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης ...

Απειλές, εκβιασμοί και ένας ανελέητος οικονομικός πόλεμος καταγγέλλονται από επιχειρηματία στη Ρόδο, στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης του «Mr. Χωριάτικου».«Μου έλεγαν ότι θα πειράξουν το παιδί μου, τη γυναίκα μου, εμένα. Μου έλεγαν: Δεν ξέρεις ποιοι είμαστε εμείς».Ο επιχειρηματίας περιγράφει στις Εξελίξεις Τώρα τις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν προσπάθησε να δραστηριοποιηθεί στην παραλία Τσαμπίκα, έχοντας εξασφαλίσει τέσσερα πόστα με ομπρέλες και ξαπλώστρες μέσω δημοπρασίας.«Εγώ εκεί έχω πάρει στον πλειστηριασμό τέσσερα πόστα με ομπρέλες. Και όταν πήγα να βάλω ομπρέλες, είχε άλλους ιδιοκτήτες κάτω. Αυτοί είχαν βάλει ομπρέλες από την πρώτη Μαΐου».Όπως υποστηρίζει, επί εβδομάδες δεχόταν απειλές για να μην απευθυνθεί στις Αρχές. Τελικά, στις 5 Ιουλίου αποφάσισε μαζί με τη σύζυγό του να προσφύγει στην αστυνομία.«Πήγα στην αστυνομία και, μόλις πήγα στην αστυνομία, άρχισαν αυτοί να βγάζουν τις ομπρέλες».Ο ίδιος βιντεοσκόπησε τη στιγμή που του «αδειάζουν» την επιχείρηση.Ωστόσο, οι δυσκολίες δεν σταμάτησαν εκεί. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, όταν κατάφερε να εγκαταστήσει τις ομπρέλες του, ξεκίνησε ένας νέος κύκλος πιέσεων.Άγνωστοι, όπως καταγγέλλει, έφεραν τρακτέρ μέσα στη νύχτα και όργωσαν τον χώρο στάθμευσης πίσω από τα πόστα του, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των πελατών.«Έφεραν τρακτέρ τη νύχτα, μου όργωσαν τα πάρκινγκ που ήταν πίσω από τα δικά μου πόστα».Ο επιχειρηματίας βιντεοσκοπεί τον χώρο και εξηγεί ότι κανένας από τους αρμόδιους δεν τον έχει βοηθήσει, καθώς, όπως λέει, φοβούνται τους νταβατζήδες.Παράλληλα, όπως ισχυρίζεται, οι ανταγωνιστές του μείωσαν τις τιμές στις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες, επιχειρώντας να τον οδηγήσουν σε οικονομική ασφυξία.«Μου κάνανε οικονομικό πόλεμο. Μου τα βάλανε 15 ευρώ, ενώ την άλλη μισή παραλία την είχαν 30, για να μην μπορώ να πληρώσω, να σηκωθώ να φύγω».Η συγκεκριμένη μαρτυρία έρχεται στη δημοσιότητα εν μέσω των ερευνών για την υπόθεση του «Μίστερ Χωριάτικου», χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η εμπλοκή του στο συγκεκριμένο περιστατικό.