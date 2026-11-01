Απίθανες Διαφημίσεις αυτοκινήτων από την «ΑΝΘΙΣΜΕΝΗ» Ελλάδα του 1967!!! - ΒΙΝΤΕΟ

Τα διαφημιστικά φιλμ για τα νέα μοντέλα της αυτοκίνησης μπορεί στην άλλη όχθη του Ατλαντικού να αποτελούσαν κοινό τόπο στην τηλεόραση, αλλά ...

















Τα διαφημιστικά φιλμ για τα νέα μοντέλα της αυτοκίνησης μπορεί στην άλλη όχθη του Ατλαντικού να αποτελούσαν κοινό τόπο στην τηλεόραση, αλλά στην Ευρώπη περιορίζονταν κατά κύριο λόγο στο σινεμά.Σε μια διαφήμιση στη μεγάλη οθόνη λοιπόν, ειδικά σε αυτή των προηγμένων βιομηχανικά χωρών που χρησιμοποιείτο ως πλατφόρμα επικοινωνίας, θα βλέπατε εικόνες όπως στα παρακάτω video.Στην Ελλάδα, ο Τύπος και ειδικότερα τα περιοδικά ήταν εκείνο το κατ’ εξοχήν πεδίο όπου οι διαφημιστικές εταιρείες αγωνιζόντουσαν να είναι όσο μπορούσαν πιο αποδοτικές.Την εποχή εκείνη βέβαια, πριν από 50 χρόνια, μια έντυπη διαφήμιση αποτελούσε και βασική πηγή πληροφορίας. Μαζί με τα περιοδικά ΙΧ Αυτοκίνητον (1956), Auto Express (που κυκλοφόρησε μάλιστα πριν από ακριβώς 50 χρόνια, τον Φεβρουάριο του 1967) και Βολάν (1955), η ειδική έκδοση του Ταχυδρόμου και λιγοστές εφημερίδες με «σελίδα» αυτοκινήτου.Δείτε στην γκάλερι ποιες διαφημίσεις αυτοκινήτου δημοσιεύονταν το… έτος 1967. Αλλά και καταχωρίσεις από αξεσουάρ, «απαραίτητα» και «στολίδια» της εποχής (με την τιμή τους).drive.gr