Συνελήφθη 18χρονος που μαχαίρωσε τον πατέρα του στο Ίλιον

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεταξύ πατέρα και γιού σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, στο Ίλιον. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο ...

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ένας 18χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 61χρονο πατέρα του, τραυματίζοντας τον στον λαιμό και την πλάτη.



Ο 61χρονος διακομίστηκε, έχοντας τις αισθήσεις του, στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ενώ ο νεαρός συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεταξύ πατέρα και γιού σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, στο Ίλιον.