Η στρατιωτική συνεργασία που καθορίζεται ως ‘μυστική’ καθώς και οι κοινές ασκήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη...

Η στρατιωτική συνεργασία που καθορίζεται ως ‘μυστική’ καθώς και οι κοινές ασκήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη, γράφει τουρκικό δημοσίευμα.Στο πλαίσιο του αμυντικού συντονισμού μεταξύ των δύο χωρών, αναφέρεται ότι το Τελ Αβίβ θα παράσχει υποστήριξη σε περίπτωση που τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη αντιμετωπίσουν πιθανή κρίση στη διάρκεια της πτήσης τους.Ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Boeing B-707 της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε εκπαίδευση ανεφοδιασμού εν πτήσει με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη. Η άσκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.Οι ελληνικές και ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις πραγματοποίησαν κοινή άσκηση ανεφοδιασμού εν πτήσει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας, στην εκπαίδευση συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Boeing B-707 της 120ής Μοίρας της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.Ο πρωταρχικός στόχος της εκπαίδευσης ήταν να δοθεί η δυνατότητα στα πληρώματα των αεροσκαφών να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στις διαδικασίες ανεφοδιασμού αέρος-αέρος (AAR) και να διατηρήσουν την επιχειρησιακή τους ικανότητα.Ο ανεφοδιασμός εν πτήσει, που θεωρείται κρίσιμη επιχειρησιακή ικανότητα για τις σύγχρονες αεροπορικές δυνάμεις, επιτρέπει στα μαχητικά αεροσκάφη να παραμένουν στον αέρα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα χωρίς προσγείωση, αυξάνοντας την επιχειρησιακή τους εμβέλεια.Η εν λόγω εκπαιδευτική δραστηριότητα διεξήχθη στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Οι δύο χώρες συνεχίζουν να μοιράζονται κοινή εκπαιδευτική και επιχειρησιακή εμπειρία, ιδίως στον τομέα των αεροπορικών δυνάμεων, όπως σημειώνει η τουρκική Γενί Ακίτ.Τουρκική πολιτική ανάλυση