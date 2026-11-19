Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώση άνδρα 21 ετών από τον Λευκό Πύργο, ένα απ...



Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:35, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.



Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία και η ηλικία του άνδρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εν ζωή, αλλά υπέκυψε στα τραύματα του...

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώση άνδρα 21 ετών από τον Λευκό Πύργο, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της πόλης.