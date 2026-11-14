Ο Εχθρός εντός της Ελλάδος!.... Μάζεψαν τις εικόνες και τα εξαπτέρυγα και τα έκαψαν μέσα στην εκκλησία!

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Lamianow.gr ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Καστελλίων Αχιλλέας Αγαπητός η εκκλησία δεν είχε μέσα χρήματα, αφού λειτουργεί μόλις μία φορά τον χρόνο, τον Αύγουστο. «Μας κάνει φοβερή εντύπωση ποιος μπορεί να προέβη σε μια τέτοια αποτρόπαια κίνηση. Η εκκλησία δεν είχε χρήματα, λειτουργεί μία φορά τον χρόνο, τον Αύγουστο. Κάποιος μπήκε μέσα, έβγαλε τις εικόνες και τις έκαψε στο κέντρο της εκκλησίας μαζί με τα εξαπτέρυγα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ούτε η ταυτότητα των υπευθύνων. Τα αίτια της καταστροφής και τα ενδεχόμενα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα.