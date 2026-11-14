Φωτιά στο Ζεφύρι: Πώς το εγκαταλελειμμένο κτήριο μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για δύο πυροσβέστες

Τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτή η νέα τραγωδία για το Πυροσβεστικό Σώμα διερευνούν οι Αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφο...



Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.



Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.



Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.



Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

