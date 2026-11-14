Φωτιά στο Ζεφύρι: Πώς το εγκαταλελειμμένο κτήριο μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για δύο πυροσβέστες

Τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτή η νέα τραγωδία για το Πυροσβεστικό Σώμα διερευνούν οι Αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφο...
Τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτή η νέα τραγωδία για το Πυροσβεστικό Σώμα διερευνούν οι Αρχές.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες οι πυροσβέστες εισήλθαν στο φλεγόμενο κτήριο, και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο, και κατόπιν βρέθηκαν για καποιον λόγο στο υπόγειο.
Το υπόγειο ήταν γεμάτο σκουπίδια και άλλα υλικά, η ατμόσφαιρα αποπνικτική και η ορατότητα μηδενική. Οι πυροσβέστες αδυνατούσαν να ανέβουν πάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ βρίσκονταν στο σημείο αυτό του κτηρίου, προφανώς υποχώρησε πλευρικό τοιχίο και έπεσε πανω τους.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής
Τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στον δήμο Φυλής εκφράζει η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.
Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτήριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική.
Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.
Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.
Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.
Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».
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