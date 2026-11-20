Αντιδράσεις στην τουρκική αντιπολίτευση προκάλεσε η απόφαση του 8ου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίφθηκε η α...

Αντιδράσεις στην τουρκική αντιπολίτευση προκάλεσε η απόφαση του 8ου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης κατά της ακύρωσης του πανεπιστημιακού πτυχίου του προφυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.Στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για απόπειρα να αποκλειστεί από τις προεδρικές εκλογές, ενώ οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι, όταν δημοσιεύθηκε η είδηση, η απόφαση δεν τους είχε κοινοποιηθεί.Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Νέου Κόμματος, Μουράτ Εμίρ, υποστήριξε ότι η ακύρωση ενός πτυχίου που είχε απονεμηθεί πριν από τρεις δεκαετίες αποσκοπεί στο να εμποδίσει τον Ιμάμογλου να αναμετρηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην κάλπη.«Δεν μπορούν να βγάλουν από την πολιτική με δικαστικές αποφάσεις έναν άνθρωπο που έχει τη στήριξη του λαού», δήλωσε.Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Γκιοκχάν Γκιουναϊντίν επέκρινε το γεγονός ότι η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ μετέδωσε την είδηση προτού η απόφαση εμφανιστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της τουρκικής Δικαιοσύνης.Οι συνήγοροι του Ιμάμογλου δήλωσαν ότι, όταν έλεγξαν το σύστημα, δεν βρήκαν καταχωρισμένη απόφαση.Το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης ακύρωσε το πτυχίο του Ιμάμογλου στις 18 Μαρτίου 2025, μία ημέρα πριν από τη σύλληψή του.Η υπόθεση έχει άμεση πολιτική σημασία, καθώς το άρθρο 101 του τουρκικού Συντάγματος ορίζει την ολοκλήρωση σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ως προϋπόθεση για την εκλογή στην προεδρία.Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ της Μαρίας Ζαχαράκη