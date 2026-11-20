







Η προσωπική ζωή σημαντικών προσωπικοτήτων – και πρωτίστως πολιτικών- αποτελούσε πάντα ένα θέμα που απασχολούσε τους ιστορικούς αφού συχνά μέσα από τις σχέσεις τους έρχονταν στο φως στοιχεία της προσωπικότητας τους και σημαντικές λεπτομέρειες για πολλές από τις αποφάσεις και τις πράξεις τους, για τις οποίες και τελικά «έμειναν» στην ιστορία.Συχνά μάλιστα το ενδιαφέρον περιστρέφεται γύρω από την ερωτική τους ζωή όπως, στην προκειμένη περίπτωση, του Vladimir Lenin, μιας εμβληματικής προσωπικότητας που άλλαξε- κατά πολλούς- το ρουν της ιστορίας. Ιστορικοί αναζητούσαν λοιπόν, εδώ και χρόνια, μια γυναίκα. Αυτή η ίδια η σύζυγος του Lenin Lenin, Nadezhda Krupskaya, είχε χαρακτηρίσει ως «αρχέγονη δύναμη της Μαύρης Γης», επαναστατική δάδα με λαμπερά καστανά μάτια, με μυρωδιά «φρέσκου λιβαδιού».Για πολλούς, αυτή η γυναίκα ήταν ο πραγματικός μεγάλος έρωτας του ηγέτη της Οκτωβριανής Επανάστασης. Το όνομα αυτής ήταν Apollinariya Yakubova και επί χρόνια, αρκετοί ιστορικοί επιδίδονταν στην αναζήτηση ενός πορτρέτου της, θέλοντας να αντικρίσουν το πρόσωπο της γυναίκας που φαίνεται να αγάπησε με τόσο πάθος ο Lenin την εποχή όπου ζούσε στο Λονδίνο και με την οποία οι δρόμοι τους χώρισαν. Το ζευγάρι, είχε σύμφωνα με ιστορικές πηγές μια αρκετά πολύπλοκη σχέση η οποία συχνά φορτιζόταν από τις βαθιά πολιτικές διαφωνίες τους σχετικά με την πολιτική που έπρεπε να ακολουθήσει το Κόμμα.Μέχρι τις μέρες μας η αναζήτηση μιας φωτογραφίας της γυναίκας που ήταν η «αληθινή αγάπη» του Lenin είχε οδηγηθεί σε παταγώδη αποτυχία. Μόλις την Παρασκευή όμως το Camden New Journal αποκάλυψε το πρόσωπο της χάρη στην επιμονή ενός ερευνητή ο οποίος την αναζητούσε στα ξεχασμένα αρχεία της Μόσχας. Πρόκειται για τον καθηγητή ρωσικής ιστορίας του Πανεπιστημίου της Βασίλισσας Μαρίας, Robert Henderson και η ανακάλυψη ήρθε τυχαία καθώς αναζητούσε στοιχεία για μια άλλη προσωπικότητα της περιόδου της Ρωσικής Επανάστασης.Όπως αναφέρει ο Independent η φωτογραφία της Apollinariya Yakubova βρέθηκε μεταξύ άλλων εγγράφων και φαίνεται να έχει τραβηχτεί όταν η γυναίκα βρισκόταν σε στρατόπεδο της Σιβηρίας, όπου κρατείτο εξαιτίας της πολιτικής της δράσης – πριν την Επανάσταση- και μέχρι να καταφέρει να διαφύγει στην Αγγλία.Ιστορικοί διαφωνούν για το εάν ο Lenin κατάφερε να ξεπεράσει ποτέ την απόρριψη από την αγαπημένη του, την Lirochka όπως την αποκαλούσε, η οποία δεν δέχθηκε να γίνει γυναίκα του. Οι προσωπικές επιστολές τους έχουν μελετηθεί διεξοδικά όπως και οι μετέπειτα απαξιωτικές αναφορές της γυναίκας του Lenin για την πρώην σύντροφό του.nadezhda krupskayaΤο ερωτικό τρίγωνο διαδραματίστηκε μια ανάσα μακριά από το αναγνωστήριο της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, το οποίο είχε προσελκύσει στις αρχές του 20ου αιώνα πολλούς Ρώσους εξόριστους και ενώ η Apollinariya Yakubova ήταν μόλις 27 ετών. Η νεαρή γυναίκα γνωρίστηκε με την μετέπειτα σύζυγό του Lenin και αναδείχθηκαν σε κεντρικά πρόσωπα του Κόμματος. Η δε Apollinariya Yakubova ήταν γνωστή για τις έντονες συζητήσεις που διοργάνωνε στο East End. Τελικά όμως διαφοροποιήθηκε ιδεολογικά και αποκόπηκε.nadezhda krupskayaΗ ίδια, ήταν υπέρμαχος μιας «οργανωμένης δημοκρατίας» όπου οι εργαζόμενοι θα συμμετείχαν ενεργά στο Κόμμα σε αντίθεση με τις θέσεις του Lenin που έκλειναν περισσότερο προς τον «συγκεντρωτισμό» με ένα μικρό αριθμό ατόμων «επαγγελματιών επαναστατών» να λαμβάνουν τις αποφάσεις, τονίζει ο Independent.Σύμφωνα με το δοκίμιο του καθηγητή Henderson, ο Lenin την κατηγόρησε για αναρχισμό, κάτι που την επηρέασε τόσο πολύ, ώστε να ασθενήσει. Την απόσταση μεταξύ των δύο εραστών, φαίνεται πως ενίσχυσε και η στάση της Nadezhda Krupskaya, η οποία δήλωνε πως έχει πλεόν διαγράψει τη φίλη της ενώ την κατηγόρησε και για τον γάμο που επέλεξε στη συνέχεια να κάνει με ένα μέλος του Κόμματος.Το τι τελικά απέγινε η Apollinariya Yakubova, δεν έχει γίνει γνωστό. Η τελευταία πληροφορία που υπάρχει για αυτήν είναι σε μια αναφορά του συζύγου της Konstantin Takhtarev, σχετικά με την προσφορά της ενώ πιστεύεται πως πέθανε κάποια στιγμή μεταξύ 1913 και 1917.lenin«Όπως και τα ονόματα τόσων άλλων που έχουν σβηστεί από την ιστορία της Ρωσικής Επανάστασης, έτσι και το όνομα της Yakubova πρέπει να αποκατασταθεί», σχολίασε ο καθηγητής, Henderson.Πηγή: Independent