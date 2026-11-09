Βερολίνο: «Ακτιβιστές» κατέβασαν τη γερμανική σημαία έξω από το Ράιχσταγκ και ύψωσαν την παλαιστινιακή (βίντεο)

Η γερμανική Αστυνομία συνέλαβε την Κυριακή 08/11 τρία άτομα στο Βερολίνο, αφού ένας άνδρας σκαρφάλωσε στον ιστό ύψους 30 μέτρων έξω από τ...



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Η γερμανική Αστυνομία συνέλαβε την Κυριακή 08/11 τρία άτομα στο Βερολίνο, αφού ένας άνδρας σκαρφάλωσε στον ιστό ύψους 30 μέτρων έξω από το Ράιχσταγκ, κατέβασε τη γερμανική «Σημαία της Ενότητας» και ύψωσε μια παλαιστινιακή σημαία.Δύο συνεργοί βιντεοσκοπούσαν την ανάβαση.Και οι τρεις είναι ύποπτοι για προσβολή κρατικών συμβόλων.Οι Αρχές απομάκρυναν την παλαιστινιακή σημαία χρησιμοποιώντας εξοπλισμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γερμανία, Πρόσορ, δήλωσε:«Όποιος αναρτά την παλαιστινιακή σημαία στο Βερολίνο και παράλληλα κατεβάζει τη γερμανική σημαία, καθιστά σαφές πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τάσσεται εναντίον όλων όσων αντιπροσωπεύουν το μαύρο, το κόκκινο και το χρυσό: της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».