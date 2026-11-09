Αποπλέει το ερευνητικό... Παρέμβαση από ΗΠΑ... Δεν έχει γίνει γνωστό το εύρος των «δικαιωμάτων» που παρείχε η Γαλλική ενημέρωση στις... «παράκτιες χώρες»...

Εφόσον δοθεί η σχετική οδηγία, θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη συνδρομή των ρυμουλκών, προκειμένου να λυθούν οι κάβοι και το ερευνητικό πλοίο να αποπλεύσει με προορισμό την περιοχή όπου θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες.



Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αδειοδότηση των ερευνών από την Αθήνα, το Παρίσι προχώρησε σε γραπτή επικοινωνία με χώρες της περιοχής.



Πηγές σημειώνουν ότι η κίνηση αυτή είχε καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αίτημα αδειοδότησης ή συναίνεσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η ενημέρωση τρίτων κρατών δεν συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιας δικαιοδοσίας



Παρέμβαση ΗΠΑ για το καλώδιο λίγο πριν ξεκινήσουν οι έρευνες



Οι ΗΠΑ, μέσω των διπλωματικών Αρχών τους στην Άγκυρα, τη Λευκωσία και την Αθήνα, γνωστοποιούν τη θέση τους, η οποία κινείται στη «γραμμή» που έδωσε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Με σαφή τρόπο δηλώνεται ότι «σε τέτοια έργα δεν δικαιολογείται να προβληθεί ένσταση ή αντίρρηση (objection) από καμία πλευρά». Καθώς η ενημέρωση γίνεται προφορικά στην Άγκυρα, πιθανότατα την επικοινωνία αυτή θα αναλάβει ο πρέσβης Τομ Μπαράκ.



Το περιεχόμενο της τελευταίας γαλλικής ενημέρωσης προς την Άγκυρα, η οποία έγινε την Παρασκευή, όταν υπήρχαν ενδείξεις εμπλοκής μετά την έκδοση της τουρκικής αντι-NAVTEX, δεν είναι γνωστό, πέραν της αναφοράς ότι η Γαλλία δεν εμπλέκεται σε «ζητήματα αξιώσεων επί θαλάσσιων ζωνών». Δεν είναι γνωστό εάν στην ενημέρωση υπήρχαν και περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τις έρευνες, όπως οι συντεταγμένες της όδευσης του πλοίου.



Κάτι τέτοιο, χωρίς να αποτελεί αίτημα άδειας, το οποίο υποβάλλει η εταιρεία, θα μπορούσε πιθανόν να χρησιμοποιηθεί από την Άγκυρα ως επιχείρημα ότι έχει και η ίδια λόγο στην αδειοδότηση των ερευνών, κάτι που πιθανότατα θα θελήσει να δημοσιοποιήσει με την έκδοση δικής της NAVTEX όταν ξεκινήσουν οι έρευνες.



Το γεγονός είναι ότι αίτημα αδειοδότησης των ερευνών από την εταιρεία έχει υποβληθεί μόνο προς την Ελλάδα και την Κύπρο και ακολούθησε έτσι η έκδοση των δύο NAVTEX την Παρασκευή. Πιθανότατα, αυτό είναι που προκάλεσε τον εκνευρισμό και την αντίδραση της Άγκυρας.



Σημείωση "Στόχου": Η απλή ενημέρωση σε κάθε περίπτωση δεν παρέχει δικαιώματα, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με την τουρκία... Άν κάνουμε κάποιες εργασίες στην αυλή μας ή στο σπίτι μας και ο μηχανικός ενημερώσει τον γείτονα (για λόγους όχλησης, ασφαλείας κλπ), δεν σημαίνει ότι ο γείτονας αρπάζει δικαιώματα από την αυλή μας ή το σπίτι μας. Αλλά αν ο γείτονας είναι τούρκος ποτέ δεν ξέρεις πως θα εξελιχθεί...

Το να πάρει το «Γαλλικό χαρτί» η τουρκία και να το φέρει στο Δικαστήριο της Χάγης (π.χ.) είναι ένα σενάριο, αλλά είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας γιατί η τουρκία, δεν πρόκειται ποτέ να έρθει στην Χάγη. Γιατί η Χάγη και η κάθε "Χάγη", λαμβάνει σοβαρά υπόψιν το Δίκαιο της Θάλασσας, που η τουρκία δεν έχει υπογράψει και δεν αναγνωρίζει, γιατί αυτό που μπορεί να πάρει από την Χάγη, είναι πολύ λίγο, δεν της αρκεί, γιατί τα θέλει όλα!











