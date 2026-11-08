Έκλεψε λάπτοπ από σταθμευμένο αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη και έβαλε αγγελία για να το πουλήσει

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι έκλεψε φορητό υπολογιστή από σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια προσπάθησ...





Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 30χρονος φέρεται να είχε αφαιρέσει από ΙΧ αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο στην περιοχή των Αμπελοκήπων, ένα λάπτοπ και διάφορα προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη.



Στη συνέχεια, ανήρτησε αγγελία στο διαδίκτυο, προσφέροντας προς πώληση τον κλεμμένο υπολογιστή.



Ο άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) από δικυκλιστές αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.



Κατά την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν τόσο ο φορητός υπολογιστής όσο και τα υπόλοιπα αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από το όχημα, τα οποία αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι έκλεψε φορητό υπολογιστή από σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια προσπάθησε να τον πουλήσει μέσω διαδικτύου, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.