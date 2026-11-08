Πολεμική Αεροπορία: Με θεαματικούς ελιγμούς των F-16 γιορτάζει η Ομάδα «Ζευς» στη Λάρισα!

Σήμερα, 8 Νοεμβρίου η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει τον προστάτη της, Αρχάγγελο Μιχαήλ με εντυπωσιακές εκδηλώσεις, που περιλαμβάνουν αεροπ...







Σήμερα, 8 Νοεμβρίου η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει τον προστάτη της, Αρχάγγελο Μιχαήλ με εντυπωσιακές εκδηλώσεις, που περιλαμβάνουν αεροπορικές επιδείξεις και επισκέψεις στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.Στην Λάρισα, από νωρίς το μεσημέρι μαζεύτηκε κόσμος στην 110 Πτέρυγα Μάχης για να παρακολούθησει την αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς».Παράλληλα ο χώρος ιστορικών εκθεμάτων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, με τίτλο «Μορφές Αεροπορικού Πνεύματος», είναι ανοιχτός για το κοινό από τις 09:00 έως τις 17:00, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να μάθουν για την ιστορία της Πολεμικής Αεροποριας.