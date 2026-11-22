Επαφές με το κόμμα Λικούντ του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δρομολογεί ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος κατέχει την εντολή σχ...

Επαφές με το κόμμα Λικούντ του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δρομολογεί ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος κατέχει την εντολή σχηματισμού της νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ, με στόχο να διερευνήσει τις προοπτικές συγκρότησης ενός σχήματος εθνικής ενότητας.Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος Γιασάρ του Άιζενκοτ, η διαπραγματευτική ομάδα του Λικούντ προσκλήθηκε σε έναν κύκλο συναντήσεων, οι οποίες προγραμματίζεται να αρχίσουν την Κυριακή 22/11.Όπως επισημάνθηκε, η εν λόγω κίνηση αντανακλά «πραγματική δέσμευση για τον σχηματισμό της ευρύτερης δυνατής κυβέρνησης».Καθώς οι εκλογικές αναμετρήσεις στα τέλη Οκτωβρίου δεν απέφεραν αυτοδύναμη πλειοψηφία, ο Άιζενκοτ βρίσκεται σε αναζήτηση κυβερνητικών εταίρων.Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια, στα οποία περιλαμβάνονται η σύμπραξη με υπερορθόδοξους σχηματισμούς, η παροχή στήριξης από αραβικά κόμματα ή η δημιουργία κυβέρνησης εθνικής ενότητας από κοινού με το Λικούντ.Αν και ο Άιζενκοτ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης στελεχών του Λικούντ σε ένα νέο κυβερνητικό σχήμα, έχει απορρίψει κατηγορηματικά τη συμμετοχή του σε οποιονδήποτε συνασπισμό υπό την πρωθυπουργία του Νετανιάχου.Στον αντίποδα, το Λικούντ έθεσε σαφείς προϋποθέσεις προκειμένου να προσέλθει σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας.Ειδικότερα, αξιώνει τον τερματισμό για «όλες οι προσωπικές επιθέσεις και η υποκίνηση στο μίσος» σε βάρος του Νετανιάχου, καθώς και μια κοινή συμφωνία που θα προβλέπει τη συμμετοχή αποκλειστικά κομμάτων τα οποία αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως κράτος-έθνος του εβραϊκού λαού, θέτοντας επί της ουσίας εκτός πλαισίου τα αραβικά κόμματα.Ταυτόχρονα, η παράταξη του απερχόμενου πρωθυπουργού εισηγείται ως θεμελιώδεις άξονες της σύμπραξης την απόρριψη της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους, τη διατήρηση των ισραηλινών εδαφικών θέσεων στη Συρία, τον Λίβανο και τη Γάζα, καθώς και την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης στο ζήτημα της στρατιωτικής θητείας των υπερορθόδοξων Εβραίων.