Έπεσε με το όχημά του πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα και όταν οι ιδιοκτήτες του ζήτησαν το λόγο, τους έστει...

Έπεσε με το όχημά του πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα και όταν οι ιδιοκτήτες του ζήτησαν το λόγο, τους έστειλε στο νοσοκομείο χτυπώντας τους με ένα λοστό.Το περιστατικό συνέβη χτες το απόγευμα στην λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως 336 στις Αχαρνές. Ένα ΙΧ που οδηγούσε 26χρονος έπεσε διαδοχικά πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και ακινητοποιήθηκε.Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων κατέβηκαν στο δρόμο και διαπληκτίστηκαν με τον 26χρονο, ο οποίος έβγαλε ένα λοστό από το πορτ μπαγκάζ του οχήματος του και άρχισε να τους χτυπάει, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει στο κεφάλι.Οι τραυματίες διακομίστηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, ενώ ο δράστης συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και περί όπλων και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα.