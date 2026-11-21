Τα σημειωματάρια της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε πίσω από το «Χωριάτικο» φέρνει στη δημοσιότητα η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚ...

Τα σημειωματάρια της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε πίσω από το «Χωριάτικο» φέρνει στη δημοσιότητα η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ με τη Μίνα Καραμήτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη.Στα έγγραφα, -τα οποία περιέχονται στη δικογραφία, και τα οποία προέρχονται από το «λογιστήριο» που είχαν στήσει-, φαίνεται οι εμπλεκόμενοι να σημειώνουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά κυρίως τα μερίσματα που έπρεπε να δίνουν στον καθένα, κάθε μήνα.Ενδεικτικά, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φαίνεται πως πήρε για τον Ιούλιο του 2026 40.000 ευρώ, ενώ ο Ρίζος Ρίζος 30.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι κρατούσαν για τα πάντα σημειώσεις, για τις οικονομικές εκκρεμότητες στις επιχειρήσεις αλλά και για τα «δωράκια» που έκαναν. Όπως φαίνεται έχουν σημειώσει ως «λάδι» διάφορα ποσά, ύψους 1.000 και 1.500 ευρώ.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μίνας Καραμήτρου, οι αρχές διαπίστωσαν επίσης πως τα POS που λειτουργούσαν σε πολλές επιχειρήσεις, δεν ήταν συνδεδεμένα με ελληνικές τράπεζες αλλά με τράπεζες σε Βουλγαρία, Ιρλανδία και Δανία.Επιπλέον, οι δικαστικές αρχές έχουν βρει έναν λογαριασμό στην Κύπρο που έχει 2,8 εκατ. ευρώ και έχει ανοίξει στο όνομα συγγενών βασικού κατηγορουμένου στην υπόθεση.Εκτιμάται πως είναι ένας από τους βασικούς λογαριασμούς που τον χρησιμοποιούσαν για να ξεπλένουν χρήματα, με χαρακτηριστική την αγορά ενός οικοπέδου στη Μύκονο.Πηγή: skai.gr