Έπειτα από ένα ταξίδι διάρκειας οκτώ ετών και απόστασης 10 δισ. χιλιομέτρων, το διαστημικό σκάφος BepiColombo πλησιάζει στον τελικό προο...



Παρά το μικροσκοπικό μέγεθος του πλανήτη, ο μεταλλικός πυρήνας του είναι τεράστιος.



Η καθηγήτρια Έμα Μπανς δήλωσε ότι ο πλανήτης ενδέχεται κάποτε να ήταν πολύ μεγαλύτερος, αλλά πιθανώς υπήρξε θύμα μιας σύγκρουσης και διαφυγής στα πρώτα στάδια της ιστορίας του.



Όπως ανέφερε, υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο ο Ερμής να σχηματίστηκε εξαρχής με αυτή τη σύνθεση, σε μια περιοχή του πρώιμου Ηλιακού Συστήματος πλούσια σε μέταλλα.



Σημειώνεται ότι στο BepiColombo βρίσκονται δύο διαστημικά μικρότερα σκάφη.



Λίγες εβδομάδες μετά την άφιξή τους στον Ερμή, θα αποσυνδεθούν. Το ένα σκάφος της ESA θα μελετήσει από κοντά την επιφάνεια, ενώ το άλλο, που ανήκει στην JAXA, θα παρατηρεί τον πλανήτη από μεγαλύτερη απόσταση.



Ένα ομοίωμα του BepiColombo σε φυσικό μέγεθος εκτίθεται στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου. Χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμή του σκάφους κατά τη συναρμολόγησή του.



Η Τζέσικα Μάρσαλ, μηχανικός συστημάτων στην Airbus, την εταιρεία που κατασκεύασε το διαστημικό σκάφος, δήλωσε ότι η στιγμή του διαχωρισμού των δύο σκαφών θα είναι «αγχωτική» για την ομάδα.



Τα δύο διαστημικά σκάφη έπρεπε να είναι συνδεδεμένα με απόλυτη ασφάλεια μεταξύ τους για την εκτόξευση και το μακρύ ταξίδι τους. Τώρα, όμως, οκτώ χρόνια αργότερα, πρέπει να αποσυνδεθούν με μεγάλη ακρίβεια και προσοχή.



«Έχουμε σχεδιάσει έναν ειδικό μηχανισμό, τον οποίο έχουμε μελετήσει πολύ προσεκτικά», δήλωσε η Μάρσαλ.



«Έχει εκτεθεί στην έντονη ακτινοβολία του διαστήματος και σε εξαιρετικά μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. Και τώρα, έπειτα από οκτώ χρόνια, ένας μηχανισμός με ελατήριο πρέπει να απελευθερώσει το σκάφος με πολύ ήπιο τρόπο» σημειώνει.



Με δύο διαστημικά σκάφη σε τροχιά γύρω από τον Ερμή, εξοπλισμένα με πληθώρα επιστημονικών οργάνων, η ομάδα του BepiColombo ελπίζει να δώσει απαντήσεις στα μυστήρια του πλανήτη.



Φυσικά, ενδέχεται να ανακαλύψει πολλά ακόμη μυστήρια μόλις φτάσει εκεί.



Πηγή: skai.gr

Έπειτα από ένα ταξίδι διάρκειας οκτώ ετών και απόστασης 10 δισ. χιλιομέτρων, το διαστημικό σκάφος BepiColombo πλησιάζει στον τελικό προορισμό του και ετοιμάζεται να τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Ερμή.Το διαστημόπλοιο θα εισέλθει σε ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον: ο Ερμής είναι ο πλησιέστερος πλανήτης στον Ήλιο, οι θερμοκρασίες μπορούν να φτάσουν τους 430 βαθμούς Κελσίου και στη συνέχεια να κατακρημνιστούν στους -180 βαθμούς.Παράλληλα, ο πλανήτης δέχεται διαρκώς έντονη ηλιακή ακτινοβολία.Μέχρι σήμερα, ο Ερμής έχει εξερευνηθεί ελάχιστα, ωστόσο η ελπίδα είναι ότι η συγκεκριμένη αποστολή θα δώσει απαντήσεις σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα μυστήριά του.Μεταξύ άλλων, οι επιστήμονες θέλουν να ανακαλύψουν γιατί υπάρχει πάγος στους κρατήρες του, παρά την εγγύτητά του στον Ήλιο, καθώς και να κατανοήσουν τις μυστηριώδεις κοιλότητες που είναι διάσπαρτες σε ολόκληρη την επιφάνειά του.«Νομίζω ότι πρόκειται για έναν κάπως παραμελημένο πλανήτη στο εσωτερικό Ηλιακό Σύστημα, αλλά πιστεύω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που τον καθιστούν τόσο συναρπαστικό», δήλωσε η καθηγήτρια Έμα Μπανς από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ, η οποία είναι μία από τις κύριες επιστημονικές υπεύθυνες της αποστολής.«Υπάρχουν πολλοί επιστημονικοί λόγοι για τους οποίους θέλουμε πραγματικά να κατανοήσουμε τον Ερμή: πώς σχηματίστηκε, πώς εξελίχθηκε, πώς είναι σήμερα, αλλά και πώς αλληλεπιδρά με τον Ήλιο και με τα ακραία φαινόμενα στα οποία εκτίθεται».Η αποστολή BepiColombo, η οποία αποτελεί συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) και της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA), εκτοξεύθηκε το 2018 από τη Γαλλική Γουιάνα.Το ταξίδι επρόκειτο να διαρκέσει επτά χρόνια, ωστόσο ένα πρόβλημα στο σύστημα προώθησης του BepiColombo παρέτεινε κατά έναν χρόνο την αποστολή.Ο τελικός ελιγμός για την είσοδο σε τροχιά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος: το σκάφος πρέπει να πραγματοποιήσει έναν ελιγμό διάρκειας 37 λεπτών, σαν απότομο φρενάρισμα με το χειρόφρενο, ώστε να το «αιχμαλωτίσει» η βαρύτητα του Ερμή και να το θέσει σε τροχιά.Αν κάτι πάει στραβά, το σκάφος μπορεί να προσπεράσει τον Ερμή και να συνεχίσει την πορεία του στο διάστημα.Μέχρι σήμερα, μόνο δύο διαστημικά σκάφη έχουν επισκεφθεί τον Ερμή, και τα δύο στο πλαίσιο αποστολών της NASA.Το Mariner-10 πέρασε τρεις φορές κοντά από τον πλανήτη τη δεκαετία του 1970, ενώ το διαστημικό σκάφος Messenger έφτασε στον Ερμή το 2011 και παρέμεινε σε τροχιά γύρω του για τέσσερα χρόνια.Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να ανακαλυφθούν για αυτόν τον μικρό κόσμο.Ο Ερμής είναι μόλις λίγο μεγαλύτερος από τη Σελήνη και η επιφάνειά του καλύπτεται από αρχαία ηφαίστεια, πανύψηλους γκρεμούς και τεράστιους κρατήρες.Ακόμη και ο χρόνος στον Ερμή κυλά με έναν τρόπο που προκαλεί σύγχυση.Ο πλανήτης κινείται τόσο γρήγορα γύρω από τον Ήλιο, ώστε ένα έτος στον Ερμή να διαρκεί μόλις 88 γήινες ημέρες. Ωστόσο, περιστρέφεται εξαιρετικά αργά γύρω από τον άξονά του, με αποτέλεσμα μία ημέρα εκεί να διαρκεί 59 γήινες ημέρες.Εκτός από τη διερεύνηση του λόγου για τον οποίο υπάρχει πάγος στους κρατήρες των πολικών περιοχών του Ερμή, το BepiColombo θα βοηθήσει επίσης στη μελέτη ενός ακόμη χαρακτηριστικού του πλανήτη που προβληματίζει τους ερευνητές.