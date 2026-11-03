Αυτός ήταν ο «Τρελοκαμπέρος»: Η ιστορία του πρώτου Έλληνα στρατιωτικού αεροπόρου που έκοβε ανάσες με τα ακροβατικά του

Ο Δημήτριος Καμπέρος, γνωστός ως «Τρελοκαμπέρος», ήταν ο πρώτος Έλληνας Στρατιωτικός αεροπόρος. Αφού εστάλη στη Γαλλία για εκπαίδευση, το 1...









Ο Δημήτριος Καμπέρος, γνωστός ως «Τρελοκαμπέρος», ήταν ο πρώτος Έλληνας Στρατιωτικός αεροπόρος. Αφού εστάλη στη Γαλλία για εκπαίδευση, το 1910 αγόρασε το πρώτο του αεροπλάνο και το έφερε στην Ελλάδα όπου πραγματοποιούσε επιδείξεις. Στις δύο πρώτες του απόπειρες δεν κατάφερε να απογειωθεί. Η δεύτερη προσπάθεια έγινε στη Δεκελεία, παρουσία του Γεωργίου Α’ ο οποίος του είπε χιουμοριστικά: «Αρνιώτη δεν πειράζει, μπορεί να μην πέταξες, αλλά σίγουρα μου όργωσες το χωράφι».Για να βγάλει χρήματα τοποθέτησε το αεροπλάνο σε ένα χωράφι και έκοβε εισιτήριο στους περαστικούς που ήθελαν να το δουν από κοντά. Σύντομα είχε μια καινούργια ιδέα. Αφού πήρε άδεια από τον Υπουργό Στρατιωτικών, Βενιζέλο, μετέτρεψε το αεροπλάνο ξηράς σε υδροπλάνο, καθώς πίστευε ότι τα υδροπλάνα θα μπορούσαν να προστατέψουν τις ελληνικές θάλασσες και θα χρησίμευαν στον ελληνικό στρατό.Αφού το επισκεύασε με τη βοήθεια του γάλλου μηχανικού, Σοβώ, έκανε επιδείξεις στον φάληρικό όρμο. Εκατοντάδες Αθηναίοι πήγαιναν στην παραλία για να θαυμάσουν από κοντά τις επιδείξεις του Καμπέρου, ο οποίος συνήθιζε να πετά κουφέτα στο κοινό, γι’ αυτό ο σατυρικός χρονικογράφος Σουρής έγραφε: «Κανένας από κάτω μη στέκει κηχωνής κι εγώ Καμπέρο κουφέτα δεν θα ρίξω» Ο αεροπόρος είπε πει: «Όταν έκανα τα ακροβατικά μου δεν ξέρω τι με έπιανε, αλλά ήθελα να κόβω την ανάσα όσων με παρακολουθούσαν».Στις 14 Ιουνίου 1912 απογειώθηκε από το Φάληρο με προορισμό την Αίγινα. Σε εκείνη την πτήση ξεπέρασε τα 85 χιλιόμετρα και κατευθύνθηκε στην Ύδρα, όπου στο λιμάνι του νησιού τον υποδέχτηκαν οι ενθουσιώδεις Υδραίοι. Στην επιστροφή ο άνεμος τον βοήθησε να φτάσει στα 110 χιλιόμετρα και έφτασε στο Φάληρο σε 38 λεπτά που αποτελούσε χρόνο ρεκόρ! Όπως είχε πει: «Βγαίνοντας έξω από τον Δαίδαλο μου ανακοίνωσαν ότι είχα κατακτήσει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας. Πετούσα με την απίστευτη ταχύτητα των 110 χλμ/ώρα και πέταξα σε ύψος 20 μέτρων με μέση ταχύτητα τα 93 χλμ. Εκείνη την ημέρα δεν πατούσα στη γη από τη χαρά μου. Πετούσα. Στα 29 μου ένιωθα τόσο δυνατός και περήφανος που είχα δώσει τόσα πολλά για την πατρίδα μου. Είχα κάνει ευρωπαϊκό ρεκόρ υδροπλάνου.» Οι εφημερίδες έγραφαν: «Νέος άθλος του αεροπόρου μιας κ. Καμπέρου ιλιγγιώδης πτήσις εξ Ύδρας εις Φάληρον». Μια ήμερα μετά ο πατέρας του πέθανε και δεν χάρηκε την επιτυχία του. Η ελληνική κυβέρνηση ήταν έτοιμη να παραγγείλει υδροπλάνα, αλλά τα σχέδια της αναβλήθηκαν λόγω του πολέμου. Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου έγινε εκπαιδευτής αεροπόρων, μαθαίνοντας τα μυστικά του στους πρώτους Ίκαρους της αεροπορίας. Πληροφορίες αντλήθηκαν από το βιβλίο «Δημήτριος Καμπέρος ο Τρελοκαμπέρος, της Αντιγόνης Καμπέρου...mixanitouxronou.gr