«Θα σε σκοτώσω αν βρεις άλλον»: Συνελήφθη 58χρονος στο Ηράκλειο που απειλούσε να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του αν έκανε νέα σχέση

Στη σύλληψη ενός 58χρονου στο Ηράκλειο προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του ότι την απ...



Όπως κατήγγειλε η 43χρονη, οι απειλές είχαν γίνει επαναλαμβανόμενες το τελευταίο διάστημα, καθώς ο πρώην σύντροφός της επικοινωνούσε μαζί της τηλεφωνικά, της άφηνε ηχητικά μηνύματα στον τηλεφωνητή και της έστελνε SMS.



Φοβούμενη για την ασφάλειά της, η γυναίκα αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια της Αστυνομίας, σύμφωνα με το cretalive.gr. Το απόγευμα της Δευτέρας (2/11) μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου περιέγραψε όσα υποστήριξε ότι συνέβαιναν μετά τον χωρισμό τους.



Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις αναζητήσεις και εντόπισαν τον 58χρονο λίγες ώρες αργότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου στον δρόμο, προχωρώντας στη σύλληψή του. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη (3/11), στις 11:00 το πρωί, στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

Στη σύλληψη ενός 58χρονου στο Ηράκλειο προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του ότι την απειλούσε επανειλημμένα πως θα τη σκοτώσει. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η γυναίκα, ο άνδρας δεν είχε αποδεχθεί το τέλος της σχέσης τους και την προειδοποιούσε ότι θα της αφαιρούσε τη ζωή εάν τη έβλεπε με άλλον άνδρα.