Δυσλεξία: Συμπτώματα στο παιδί – Δείτε πώς αντιλαμβάνεται τις λέξεις - ΒΙΝΤΕΟ









iatropedia Η δυσλεξία χαρακτηρίζεται από μια δυσκολία στην ανάγνωση και τη γραφή, χωρίς αυτό να συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη νοημοσύνη του ατόμου.Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η δυσλεξία είναι αρκετά διαδεδομένη και προκαλεί πολλά προβλήματα σε τόσους ανθρώπους, εξακολουθεί να μην είναι πλήρως αντιληπτή από τους υπόλοιπους.Έτσι, στα άτομα (και ειδικά στα παιδιά) με δυσλεξία δεν αναγνωρίζονται οι πιέσεις και οι προκλήσεις που συναντούν και καλούνται να αντεπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους, ενώ δεν είναι και μικρό το ποσοστό εκείνων που δεν γνωρίζουν καν πως πάσχουν από δυσλεξία!Υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί σοβαρότητας και ξεχωριστά είδη δυσλεξίας, με πολλούς ανθρώπους να βιώνουν τα συμπτώματα με εντελώς διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Αλλά για εκείνους που δεν έχουν δυσλεξία, μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοήσουν πώς ακριβώς διαβάζει και αντιλαμβάνεται γενικότερα τη γλώσσα ένας δυσλεξικός.Έτσι, ο Victor Widell, δημιούργησε έναν απλό “προσομοιωτή” δυσλεξίας στην ιστοσελίδα του, όπου μπορεί κανείς να δει σε ένα απλό κείμενο τις ποικίλες διαφοροποιήσεις στις λέξεις, όπως τις αντιλαμβάνεται ένα άτομο με δυσλεξία την στιγμή που τις διαβάζει.Πρόκειται για ένα κείμενο γραμμένο στην αγγλική γλώσσα, αλλά βλέποντας τον τρόπο που η κάθε λέξη μπορεί να αλλάζει στα μάτια ενός δυσλεξικού, μπορείτε κι εσείς να κατανοήσετε καλύτερα τι σημαίνει να ζει κανείς με αυτή την πάθηση.Δυσλεξία στο παιδί: Συμπτώματα ανά ηλικίαΕάν το παιδί έχει ένα ή δύο από τα παρακάτω συμπτώματα, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει δυσλεξία.Αλλά εάν έχει πολλά από τα παρακάτω συμπτώματα ανά ηλικία, τότε το παιδί σας να πρέπει να δει έναν ειδικό γιατρό για πιθανή δυσλεξία.Δυσλεξία: Συμπτώματα στην προσχολική ηλικίαΜιλάει αργότερα από ό,τι τα περισσότερα παιδιά.Έχει μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι τα άλλα παιδιά να προφέρει λέξεις. Για παράδειγμα, το παιδί μπορεί να διαβάσει αλλάζει το πρώτο γράμμα από κάποιες λέξεις, καθώς τις προφέρει δυνατά.Καθυστερεί να εμπλουτίσει με νέες λέξεις το λεξιλόγιό του και δυσκολεύεται να θυμηθεί τη σωστή λέξη.Έχει πρόβλημα στην εκμάθηση της αλφαβήτου, των αριθμών, των ημερών της εβδομάδας, των χρωμάτων, των σχημάτων, στο πώς να συλλαβίσει και στο πώς να γράψει το όνομά του.Έχει δυσκολία να απαγγέλλει απλά ποιηματάκια ή λέξεις με ομοιοκαταληξία.Καθυστερεί να αναπτύξει επιδέξιες κινητικές ικανότητες. Για παράδειγμα, το παιδί σας μπορεί να καθυστερήσει να μάθει το πώς να κρατήσει ένα μολύβι σε θέση γραφής, το πώς να χρησιμοποιήσει τα κουμπιά και το φερμουάρ, ή το πώς να βουρτσίσει τα δόντια του.Δυσλεξία: Συμπτώματα από το νηπιαγωγείο μέχρι τα 9-10 χρόνιαΈχει δυσκολία στην ανάγνωση μεμονωμένων λέξεων που δεν περιβάλλονται από άλλες λέξεις.Δυσκολεύεται να μάθει τη σχέση μεταξύ γραμμάτων και ήχων.Συγχέει μικρές λέξεις όπως “σε” και “με”.Κάνει συχνά συγκεκριμένα λάθη στην ανάγνωση και αντίστοιχα ορθογραφικά λάθη, όπου συνήθως αλλάζει τη θέση γραμμάτων σε μια λέξη, ή εναλλάσσει το πρώτο με το τελευταίο γράμμα σε μικρέ λέξεις.Δυσλεξία: Συμπτώματα από την ηλικία των 10 έως την ηλικία των 14 ετώνΚάνει ανάγνωση σε πιο αργό ρυθμό από ό,τι αναμενόταν.Αλλάζει τη σειρά των γραμμάτων σε κάποιες λέξεις.Καθυστερεί να αναγνωρίσει και να μάθει προθέματα, επιθήματα, λέξεις ρίζες και άλλες παραμέτρους ανάγνωσης και ορθογραφίας.Έχει δυσκολία στην ορθογραφία και μπορεί να γράψει την ίδια λέξη με διαφορετικούς τρόπους στην ίδια σελίδα.Αποφεύγει την ανάγνωση φωναχτά.Έχει δυσκολία με ασκήσεις/προβλήματα λέξεων στα μαθηματικά.Γράφει με δυσκολία ή έχει δυσανάγνωστη γραφή. Ή ο τρόπος που πιάνει το μολύβι/στυλό είναι περίεργος (με ολόκληρη την παλάμη) ή πολύ σφιχτός.Αποφεύγει να γράφει γενικώς.Δυσλεξία: Συμπτώματα από το γυμνάσιο και μετάΠολύ αργή ανάγνωση με πολλές ανακρίβειες.Εξακολουθεί να συλλαβίζει λανθασμένα, ή να γράφει την ίδια λέξη με διαφορετικούς τρόπους σε ένα ενιαίο κομμάτι κειμένου.Αποφεύγει τα τεστ που απαιτούν ανάγνωση και γραφή και χρονοτριβεί σε τέτοιου είδους σχολικά προβλήματα/ασκήσεις.Έχετε πρόβλημα να κάνει περιλήψεις ενός κειμένου.Έχει μειωμένη ικανότητα μνήμης και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει μια εργασία για το μάθημα από ό,τι αναμενόταν.Έχει φτωχό λεξιλόγιο και δεν μπορεί να αποθηκεύσει πολλές πληροφορίες από την ανάγνωση ενός κειμένου.