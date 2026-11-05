Κόρινθος: Έκλεψαν και ξυλοκόπησαν 81χρονο – Συνελήφθησαν 18χρονος και 46χρονη Ρομά

Συνελήφθησαν την Τετάρτη (4/11), στη Κόρινθο, από αστυνομικούς 2 ημεδαποί Ρομά, 18χρονος και 46χρονη, αντίστοιχα, κατηγορούμενοι για ληστ...

Συνελήφθησαν την Τετάρτη (4/11), στη Κόρινθο, από αστυνομικούς 2 ημεδαποί Ρομά, 18χρονος και 46χρονη, αντίστοιχα, κατηγορούμενοι για ληστεία.Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι προαναφερόμενοι το μεσημέρι της Τετάρτης επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν 81χρονο, τον λήστεψαν και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.Αστυνομικοί της Α3’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθία μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες.Τέλος, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε χρηματικό ποσό, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον παθόντα.Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο, διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.