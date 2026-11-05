P-3B Orion: Επιστρέφουν οι κυνηγοί υποβρυχίων για το Πολεμικό Ναυτικό – Εκπαίδευση στην πρώτη «Τρίαινα»

OnAlert.gr_Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπαίδευση των ελληνικών πληρωμάτων στο πρώτο αναβαθμισμένο P-3B Orion που έχει ήδη παραδοθεί στο Πολεμι...



Στο νέο ψηφιακό πιλοτήριο οι Έλληνες ιπτάμενοι



Η εκπαίδευση στο πρώτο αναβαθμισμένο αεροσκάφος αποτελεί το ουσιαστικό επόμενο βήμα μετά τις δοκιμές. Οι Έλληνες χειριστές καλούνται να εξοικειωθούν με ένα διαφορετικό περιβάλλον εργασίας, στο οποίο οι ψηφιακές ενδείξεις και οι νέες λειτουργίες αλλάζουν τον τρόπο παρουσίασης και αξιοποίησης των πληροφοριών πτήσης.



Το ζητούμενο είναι η πλήρης κατανόηση των δυνατοτήτων του νέου πιλοτηρίου, αλλά και η εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών σε κανονικές συνθήκες και σε έκτακτες καταστάσεις. Η εμπειρία στον τύπο αποτελεί πολύτιμη βάση, όμως η μετάβαση στη συγκεκριμένη αναβαθμισμένη διαμόρφωση απαιτεί συστηματική προετοιμασία και ώρες στον αέρα.



Σε ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τον συντονισμό ολόκληρου του πληρώματος. Η ασφαλής πτήση, η διαχείριση της αποστολής και η αξιολόγηση της εικόνας στη θάλασσα αποτελούν μέρη της ίδιας προσπάθειας.



Γι’ αυτό και η εκπαίδευση των χειριστών είναι αναγκαίο στάδιο μιας ευρύτερης διαδικασίας επιχειρησιακής επανένταξης. Η παρουσία των Αμερικανών εκπαιδευτών επιτρέπει τη μεταφορά γνώσης επάνω στην ίδια την ελληνική διαμόρφωση.



Κάθε εκπαιδευτική έξοδος προσθέτει εμπειρία, βοηθά στην τυποποίηση των διαδικασιών και δημιουργεί τη βάση για τη συγκρότηση περισσότερων διαθέσιμων πληρωμάτων.



Έξω από το υπόστεγο το δεύτερο Orion



Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο βρίσκεται πλέον στο δεύτερο αναβαθμισμένο P-3B. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εργασίες που απαιτούνταν για την έξοδό του από το υπόστεγο έχουν ολοκληρωθεί και έχει δρομολογηθεί η διαδικασία των επίγειων δοκιμών των κινητήρων, τα λεγόμενα run-up.



Πρόκειται για αναγκαίο στάδιο πριν από τις πτητικές δοκιμές. Οι κινητήρες λειτουργούν στο έδαφος και ελέγχεται η συμπεριφορά τους, μαζί με τις ενδείξεις και τη λειτουργία των σχετικών συστημάτων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα καθορίσουν τη συνέχεια της προετοιμασίας και τον χρόνο πραγματοποίησης της πρώτης δοκιμαστικής πτήσης.



Η επιδίωξη είναι η διαδικασία να προχωρήσει χωρίς νέες εμπλοκές, ώστε η παράδοση στο Πολεμικό Ναυτικό να πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό παράθυρο από τις αρχές Δεκεμβρίου έως το τέλος του έτους. Το χρονοδιάγραμμα παραμένει συνδεδεμένο με την επιτυχή ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δοκιμών και ελέγχων αποδοχής.



Μετά την παράδοση αναμένεται να ακολουθήσει και σε αυτό το αεροσκάφος η εκπαίδευση των ελληνικών πληρωμάτων, με την υποστήριξη των Αμερικανών ιπταμένων. Η διαθεσιμότητα δεύτερου Orion θα δώσει μεγαλύτερη ευχέρεια στον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών εξόδων και θα περιορίσει την εξάρτηση της προσπάθειας από ένα μόνο αεροσκάφος.



Το πρώτο αεροσκάφος «ανοίγει τον δρόμο»



Η συστηματική πτητική δραστηριότητα του TR415 αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι έχουν αντιμετωπιστεί κρίσιμες τεχνικές δυσκολίες που καθυστέρησαν το πρόγραμμα. Ιδιαίτερη σημασία είχε η συνεργασία του νέου ψηφιακού πιλοτηρίου με παλαιότερα συστήματα του αεροσκάφους, ζήτημα που είχε αναγνωριστεί και επισήμως από την ΕΑΒ κατά την ανακοίνωση της πρώτης δοκιμαστικής πτήσης, την 1η Σεπτεμβρίου 2025.



Η εμπειρία από την επίλυση αυτών των προβλημάτων μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί στα επόμενα αεροσκάφη. Οι τεχνικοί έχουν στη διάθεσή τους λύσεις που έχουν εφαρμοστεί και ελεγχθεί, ενώ οι εκπαιδευτές αποκτούν πρακτική εμπειρία από τη λειτουργία της αναβαθμισμένης διαμόρφωσης.



Αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για ομαλότερη συνέχεια, χωρίς να καταργεί την ανάγκη αυτοτελών ελέγχων σε κάθε Orion. Κάθε αεροσκάφος πρέπει να ολοκληρώσει τον δικό του κύκλο δοκιμών. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικές πτήσεις δεν ταυτίζονται αυτομάτως με την πιστοποίηση όλων των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του.



Για το Πολεμικό Ναυτικό, πάντως, η διαφορά είναι ουσιαστική. Υπάρχει πλέον ένα αναβαθμισμένο αεροσκάφος στον αέρα και μια εκπαιδευτική διαδικασία σε εξέλιξη, επάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί η συνέχεια.



Εντατικοποίηση εργασιών στο τρίτο και στο τέταρτο



Η πρόοδος των δύο πρώτων αεροσκαφών επηρεάζει άμεσα και την πορεία των υπόλοιπων δύο. Η ολοκλήρωση εργασιών και η σταδιακή αποδέσμευση τεχνικού προσωπικού από τα πρώτα Orion επιτρέπουν στην ΕΑΒ να ενισχύσει την προσπάθεια στο τρίτο και στο τέταρτο, με βάση τις ανάγκες κάθε σταδίου.



Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργασίες στα δύο αεροσκάφη έχουν προχωρήσει, με στόχο να εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Η προσδοκία είναι η παράδοσή τους να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2027 και να ολοκληρωθεί έτσι η τετράδα των εκσυγχρονισμένων P-3B.



Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται σταθερός ρυθμός εργασιών, επάρκεια υλικών και προσωπικού, αλλά και συνέχεια στις δοκιμές. Η εμπειρία του προγράμματος δείχνει ότι η πρόοδος στο υπόστεγο πρέπει να συνοδεύεται από έγκαιρη προετοιμασία των επόμενων σταδίων, ώστε να αποφεύγονται νέα κενά μεταξύ ολοκλήρωσης εργασιών, πτήσεων και παράδοσης.



Ένα πρόγραμμα με μεγάλη καθυστέρηση



Η σημερινή εξέλιξη δεν διαγράφει τη μακρά διαδρομή των καθυστερήσεων. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας και ΗΠΑ ανακοινώθηκε το 2015, ενώ η επίσημη έναρξη υλοποίησης του προγράμματος στην Τανάγρα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2016. Περισσότερο από μία δεκαετία μετά τη συμφωνία, η ολοκλήρωση των παραδόσεων εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο.



Χρειάζεται επίσης να διακρίνεται η ενδιάμεση λύση, που παραδόθηκε το 2019, από τα τέσσερα αεροσκάφη του πλήρους εκσυγχρονισμού. Πρόκειται για διαφορετικά σκέλη του προγράμματος, με διαφορετικό αντικείμενο και επιχειρησιακή προοπτική.



Το πακέτο αναβάθμισης περιλαμβάνει εκτεταμένες δομικές παρεμβάσεις, νέα ηλεκτρονικά και σύστημα ολοκλήρωσης και διαχείρισης αποστολής ελληνικής ανάπτυξης. Η προβλεπόμενη επέκταση της δομικής ζωής φθάνει τις 15.000 επιπλέον ώρες πτήσης, δίνοντας τη δυνατότητα μακροχρόνιας αξιοποίησης, εφόσον εξασφαλίζεται η απαιτούμενη υποστήριξη.



Το κόστος των καθυστερήσεων για την επιχειρησιακή σχεδίαση υπήρξε σημαντικό. Η επιστροφή των αεροσκαφών θα κριθεί πλέον από τη συνέπεια των παραδόσεων, τη διαθεσιμότητα και την ικανότητα εκτέλεσης αποστολών με εκπαιδευμένα πληρώματα.



Η ανθυποβρυχιακή αξία της επιστροφής



Για τον Στόλο, η επανένταξη των Orion αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του χώρου που καλούνται να καλύψουν τα αεροπορικά μέσα ναυτικής συνεργασίας. Η δυνατότητα περιπολίας σε μεγάλες θαλάσσιες περιοχές και παραμονής μακριά από τη βάση δίνει στον επιχειρησιακό σχεδιασμό επιλογές που συμπληρώνουν τη δράση πλοίων και ελικοπτέρων.



Η ανθυποβρυχιακή επιχείρηση απαιτεί επίμονη αναζήτηση, αξιολόγηση ενδείξεων και συνέχεια στην παρακολούθηση. Ένα αεροσκάφος μπορεί να αναλάβει την έρευνα ευρύτερης περιοχής, ενώ ένα ελικόπτερο ή μια φρεγάτα να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος. Η αποτελεσματικότητα αυξάνεται όταν η πληροφορία διαβιβάζεται έγκαιρα και αξιοποιείται από τα διαθέσιμα μέσα.



Στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο η δυνατότητα αυτή έχει ξεχωριστή βαρύτητα. Οι αποστάσεις, η γεωγραφία και οι απαιτήσεις ταυτόχρονης επιτήρησης επιβάλλουν συνδυασμό πλατφορμών. Η επιστροφή των P-3B διευρύνει τις δυνατότητες σχεδιασμού, εφόσον συνοδευτεί από πλήρη επιχειρησιακή προετοιμασία.



Orion, Romeo, FDI και Bergamini



Η προοπτική των τεσσάρων αναβαθμισμένων Orion πρέπει να εξεταστεί μαζί με την υπόλοιπη ανθυποβρυχιακή ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, έχουν ήδη παραληφθεί πέντε από τα επτά MH-60R Romeo, ενώ τα τελευταία δύο αναμένονται εντός Νοεμβρίου.



Παράλληλα, οι τέσσερις FDI και η σχεδιαζόμενη προσθήκη δύο φρεγατών Bergamini διαμορφώνουν την προοπτική ενός σημαντικά ενισχυμένου Στόλου τα επόμενα χρόνια. Με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων προγραμμάτων, το Ναυτικό θα διαθέτει περισσότερες επιλογές για συνδυασμένη δράση από την επιφάνεια και τον αέρα, μαζί με τα Aegean Hawk που εξακολουθούν να αποτελούν βασικό μέρος της ναυτικής αεροπορίας.



Το ουσιαστικό κέρδος βρίσκεται στη συμπληρωματική αξιοποίηση των μέσων. Τα Orion μπορούν να συνεισφέρουν στην έρευνα ευρείας περιοχής, τα ελικόπτερα να επιχειρούν κοντά στις ναυτικές δυνάμεις και οι φρεγάτες να διατηρούν παρουσία και δυνατότητα παρατεταμένης ανθυποβρυχιακής δράσης. Η κοινή εκπαίδευση και ο συντονισμός θα μετατρέψουν αυτές τις δυνατότητες σε επιχειρησιακό αποτέλεσμα.



Η εκπαίδευση στο TR415 και η προετοιμασία του δεύτερου Orion αποτελούν συνεπώς δύο χειροπιαστά βήματα. Το επόμενο στοίχημα είναι να τηρηθεί ο ρυθμός, να ακολουθήσουν οι παραδόσεις και το πολύπαθο πρόγραμμα να αποδώσει επιτέλους τα αεροσκάφη που χρειάζεται ο Στόλος.

OnAlert.gr_Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπαίδευση των ελληνικών πληρωμάτων στο πρώτο αναβαθμισμένο P-3B Orion που έχει ήδη παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, το δεύτερο αεροσκάφος έχει βγει από το υπόστεγο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και προετοιμάζεται για τις δοκιμές που θα ανοίξουν τον δρόμο της παράδοσής του.Έπειτα από πολυετείς καθυστερήσεις, το πολύπαθο πρόγραμμα των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας για το Πολεμικό Ναυτικό, περνά σε μια φάση με απτό αποτέλεσμα, καθώς το πρώτο P-3B Orion πετάει συστηματικά και οι Έλληνες ιπτάμενοι εξοικειώνονται με τη νέα διαμόρφωσή του.Το αεροσκάφος με αριθμό TR415 πραγματοποιεί συνεχείς εκπαιδευτικές πτήσεις, με τη συμμετοχή Αμερικανών εκπαιδευτών που βρίσκονται στην Ελλάδα.Το βάρος πέφτει στο νέο ψηφιακό πιλοτήριο και στις διαδικασίες λειτουργίας των αναβαθμισμένων συστημάτων, ώστε τα ελληνικά πληρώματα να αποκτήσουν την απαιτούμενη επάρκεια για την αυτόνομη αξιοποίησή του.Την ίδια ώρα, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το δεύτερο εκσυγχρονισμένο Orion θα ακολουθήσει έως το τέλος του 2026, με επιδίωξη η παράδοση να καταστεί εφικτή ήδη στις αρχές Δεκεμβρίου, εφόσον οι δοκιμές εξελιχθούν ομαλά.Παράλληλα, οι εργασίες στο τρίτο και στο τέταρτο αεροσκάφος προχωρούν μέσα στα υπόστεγα της ΕΑΒ, με προσδοκία να παραδοθούν και αυτά εντός του 2027.