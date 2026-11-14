«Δεν γίνεται κάθε φορά να χάνουμε κάποιον πυροσβέστη γιατί οι Ρομά βάζουν φωτιές όλη την ώρα»... Λέει ο Πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών

Στα «κάγκελα» βρίσκονται οι πυροσβέστες μετά τον χαμό των δύο συναδέλφων τους στη φωτιά στο Ζεφύρι. Ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης, πρόεδρος τ...

Στα «κάγκελα» βρίσκονται οι πυροσβέστες μετά τον χαμό των δύο συναδέλφων τους στη φωτιά στο Ζεφύρι.Ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης, πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, μίλησε στο Orange Press Agency με δάκρυα στα μάτια για τα τραγικά γεγονότα, σήμερα στο Ζεφύρι.Ερωτηθείς για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τις ζωές τους οι δύο πυροσβέστες, σημείωσε ότι «υπήρχε μια στριφτή σκάλα, είχε μια εγκοπή, κάτω ένα υπόγειο και ήταν γεμάτη από σκουπίδια και από φωτιά.Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό. Αυτά μου έχουνε πει. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο και πόσο μπορεί να ισχύει. Αυτό μου είπαν οι περισσότεροι συνάδελφοι που ρώτησα. […] Στο υπόγειο κάτω από τα σκουπίδια που ήτανε στη σκάλα, την περιστρεφόμενη. Ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να ξαναβγούνε πάλι ήταν όλα μες στη φωτιά».Όπως εξήγησε, το κτίριο «ήταν ακατοίκητο αλλά δεκάδες φορές έχει έρθει ο 10ος σταθμός στο ίδιο κτίριο. Δεν γίνεται κάθε φορά να χάνουμε κάποιον πυροσβέστη γιατί οι Ρομά βάζουν φωτιές όλη την ώρα. Το έχουμε πει εκατομμύρια φορές κάτι πρέπει να κάνουνε.Ας γκρεμίσουν το κτίριο, ας το κάψουν τελείως. Δεν γίνεται δηλαδή κάθε φορά να τυχαίνει κάτι και να την πληρώνει πάντα ο πυροσβέστης. […] Τα ίδια γίνονται και στον Βλυχό, στον Ασπρόπυργο, στα Μέγαρα. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, να τα αφήσουν να καούνε. Δεν μπορεί να καίγονται οι πυροσβέστες για τα κτίρια».Σύμφωνα με τον κ. Παπαντώνη, «η φετινή χρονιά είναι από τις χειρότερες. Έχουμε βρει δεκατρείς φορές τον Μητσοτάκη και του έχουμε πει ότι διαλύεται το πυροσβεστικό σώμα και αυτός κοιτάει να ασχολείται ο υπουργός μας με το αν πήρε κρίση ο αξιωματικός ή πώς θα εγκαινιάσει τα οχήματα. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα, δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε οχήματα, δεν έχουμε ρούχα».Κλείνοντας, ο κ. Παπαντώνης επανέλαβε ότι «φέτος έχουμε δεκατρείς νεκρούς. Πόσους πρέπει ο Μητσοτάκης να δει ακόμα νεκρούς για να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά στο υπουργείο μας; Τι άλλο πρέπει να κάνει;Ο υπουργός ασχολείται αν θα βάλει τον διευθυντή του πάνω να πάρει ένα επίδομα παραπάνω και αν θα πάρουνε προαγωγή ή δεν θα πάρουν δεκαεννιά αξιωματικοί. […] Νομίζω είναι δύο (σ.σ. οι νεκροί). Δύο.Δεν ξέρω και τι μέσα ατομικής προστασίας έχουνε γιατί έξι χρόνια φωνάζουμε τον Τουρνά, το έχουμε καταγγείλει στη Βουλή, ότι δεν έχουνε πάρει μέσα ατομικής προστασίας οι πυροσβέστες. Δεν τα έχουν αλλάξει έξι χρόνια και αυτός αντί να δει τι θα κάνει, γύρισε και μας έκανε και μας έβαλε πρόστιμο. Τα λέγαμε από πέρσι και από πρόπερσι».