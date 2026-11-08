Τουρκία – Μας αφορά: Η μυστική συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών στην Ελλάδα

Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία συναντήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών στην Αθήνα. Καθώς διέρρευσαν λεπτομέρειες της μυστικής σ...



Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι είναι η αύξηση των κοινών επιχειρησιακών δυνατοτήτων, η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των συστημάτων ασφαλείας και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των τριών χωρών.



Ένα αξιοσημείωτο θέμα στο τραπέζι



Σύμφωνα με την Emess , ένα από τα πιο αξιοσημείωτα θέματα για την Τουρκία στις συνομιλίες της Αθήνας ήταν η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Άγκυρας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.



Μετά την ομόφωνη έγκριση της συμφωνίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026, το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία συναντήθηκαν και, σε κοινή δήλωση, επανέλαβαν την αντίθεσή τους στη συμφωνία.



Η κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση ανέφερε: «Υποστηρίζουμε την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. Το έδαφος οποιασδήποτε χώρας στην περιοχή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για επιχειρήσεις που απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια».



«Η διαμάχη για την Ανατολική Μεσόγειο»



Η συνάντηση της Αθήνας, η οποία επισημάνθηκε από τον ισραηλινό τύπο με την έμφαση που έδωσε σε ένα κοινό μέτωπο κατά της Τουρκίας, αποκάλυψε για άλλη μια φορά τις στρατιωτικές και αμυντικές διαστάσεις της διαμάχης για την εξουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.



Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, η στρατιωτική ικανότητα και το στρατηγικό βάρος της Τουρκίας είναι μεταξύ των καθοριστικών παραγόντων στην εξίσωση στην περιοχή.



Η Τουρκία, η οποία έχει προσελκύσει την προσοχή τα τελευταία χρόνια με τις προόδους της στην αμυντική βιομηχανία, έχει επεκτείνει τις εγχώριες και εθνικές αμυντικές της δυνατότητες με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, ναυτικές πλατφόρμες, πυραυλικά συστήματα και προηγμένες στρατιωτικές τεχνολογίες.



Το επίπεδο που έχει φτάσει η τουρκική αμυντική βιομηχανία είναι μεταξύ των σημαντικών παραγόντων που ενισχύουν την περιφερειακή αποτροπή και τη στρατιωτική κινητικότητα της Άγκυρας, καταλήγει το δημοσίευμα.

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Echedoros.blog Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι είναι η αύξηση των κοινών επιχειρησιακών δυνατοτήτων, η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των συστημάτων ασφαλείας και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των τριών χωρών.Σύμφωνα με την Emess , ένα από τα πιο αξιοσημείωτα θέματα για την Τουρκία στις συνομιλίες της Αθήνας ήταν η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Άγκυρας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.Μετά την ομόφωνη έγκριση της συμφωνίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026, το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία συναντήθηκαν και, σε κοινή δήλωση, επανέλαβαν την αντίθεσή τους στη συμφωνία.Η κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση ανέφερε: «Υποστηρίζουμε την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. Το έδαφος οποιασδήποτε χώρας στην περιοχή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για επιχειρήσεις που απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια».Η συνάντηση της Αθήνας, η οποία επισημάνθηκε από τον ισραηλινό τύπο με την έμφαση που έδωσε σε ένα κοινό μέτωπο κατά της Τουρκίας, αποκάλυψε για άλλη μια φορά τις στρατιωτικές και αμυντικές διαστάσεις της διαμάχης για την εξουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, η στρατιωτική ικανότητα και το στρατηγικό βάρος της Τουρκίας είναι μεταξύ των καθοριστικών παραγόντων στην εξίσωση στην περιοχή.Η Τουρκία, η οποία έχει προσελκύσει την προσοχή τα τελευταία χρόνια με τις προόδους της στην αμυντική βιομηχανία, έχει επεκτείνει τις εγχώριες και εθνικές αμυντικές της δυνατότητες με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, ναυτικές πλατφόρμες, πυραυλικά συστήματα και προηγμένες στρατιωτικές τεχνολογίες.Το επίπεδο που έχει φτάσει η τουρκική αμυντική βιομηχανία είναι μεταξύ των σημαντικών παραγόντων που ενισχύουν την περιφερειακή αποτροπή και τη στρατιωτική κινητικότητα της Άγκυρας, καταλήγει το δημοσίευμα.

Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία συναντήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών στην Αθήνα. Καθώς διέρρευσαν λεπτομέρειες της μυστικής συνάντησης, η Τουρκία βρέθηκε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο. Και είναι μια συνάντηση που μας αφορά, γράφει χαρακτηριστικά η τουρκική εφημερίδα Milliyet.Ισραηλινοί , Έλληνες και Κύπριοι ( Ελληνοκύπριοι ) ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας συναντήθηκαν στην Αθήνα για τριμερή συνάντηση. Η ισραηλινή εφημερίδα Emess ανέφερε την μυστική, παρασκηνιακή συνάντηση με τον τίτλο «Ένα μέτωπο κατά της Τουρκίας: Συντονίζονται οι θέσεις»,EmessΣύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ασχολήθηκαν με την επέκταση της στρατιωτικής και βιομηχανικής συνεργασίας, την προστασία των θαλάσσιων οδών μεταφορών και την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών.Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα θέματα της συνάντησης ήταν η συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ανώτεροι αξιωματούχοι υπεύθυνοι για τις πολιτικές άμυνας και ασφάλειας από τις τρεις χώρες, ήταν συνέχεια της κοινής δήλωσης που υιοθετήθηκε στη σύνοδο κορυφής των ηγετών που πραγματοποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ τον Δεκέμβριο του 2025.Το ρεπορτάζ ανέφερε: «Η επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας ήταν βασικό επίκεντρο των συνομιλιών. Τα μέρη αξιολόγησαν επιλογές για την ανάπτυξη κοινών αμυντικών συστημάτων, την κοινή παραγωγή και την αύξηση της τεχνολογικής συνεργασίας. Συζητήθηκε επίσης η σύσταση τριμερούς ομάδας εργασίας για την αμυντική βιομηχανία ».