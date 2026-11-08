AK-74: Πέντε αλήθειες για το θρυλικό σοβιετικό όπλο που άφησε ιστορία ΒΙΝΤΕΟ

Μπορεί το σοβιετικό όπλο AK-47 να είναι ένα από τα πιο δημοφιλή, γνωστά και συμβολικά όπλα της εποχής του που χρησιμοποιούνται σε τεράστιο β...

















Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να γίνει αναφορά σε πέντε πραγματικά στοιχεία, που δεν είναι τόσο γνωστά μέχρι στιγμής και που προσδίδουν στο όπλο μια διαφορετική οπτική γωνία. Ποια είναι αυτά τα πέντε ιδιαίτερα και χαρακτηριστικά στοιχεία γύρω από το “καμάρι” της οικογένειας ΚαλάσνικοφΤο Κρεμλίνο αντικαθιστά επί του παρόντος το AK-74 και την παραλλαγή του AK-74M με τα εκσυγχρονισμένα τυφέκια εφόδου AK-12 και AK-15, αλλά περίπου οκτώ εκατομμύρια τυφέκια AK-74 παραμένουν σε κυκλοφορία σε όλο τον κόσμο.Ένα τμήμα αυτών προέρχεται από επίσημες άδειες παραγωγής που αγοράζονται από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ όπως η Βουλγαρία και το Αζερμπαϊτζάν.Πολλά άλλα είναι μη εξουσιοδοτημένα, λιγότερο αξιόπιστα αντίγραφα που παραμένουν δημοφιλή σε όλη την Κεντρική Αφρική και σε μέρη της Λατινικής Αμερικής ή όπως στην περίπτωση της Βόρειας Κορέας με το τυφέκιο Type - 88, είναι μικρής κλίμακας αντίγραφα χωρίς άδεια.2. Mαθητές στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης διδάσκονταν να (απο)συναρμολογούν το AK-74.Ο στρατός της Ρωσίας δεν μπορεί πλέον να το χρησιμοποιεί, αλλά το AK-74 εξυπηρετούσε έναν περίεργο σκοπό σε άλλες περιοχές της σύγχρονης ρωσικής κοινωνίας: τα σχολεία. Ήταν υποχρεωτική για πολλούς Σοβιετικούς μαθητές να (απο)συναρμολογήσουν το AK-74 μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.3. Το AK-74 ήταν η πρώτη παραλλαγή του Kalashnikov για να πειραματιστεί με μικρότερο γύρο.Ενώ το αρχικό AK και η παραλλαγή AKM του χρησιμοποιούν πυρομαχικά των 7.62x39 χιλιοστών, το AK-74 ήταν το πρώτο από τα διάφορα επόμενα μοντέλα Kalashnikov στα οποία είχαν τοποθετηθεί προς χρήση τοποθετηθεί μικρότερα και ελαφρύτερα πυρομαχικά των 5.45x39 χιλιοστών.Η αλλαγή επέφερε αλλαγές στην λειτουργική χρήση του όπλου, αφού είχε ως αποτέλεσμα ελαφρύτερα φορτία εξοπλισμού, σημαντικά μειωμένη ανάκρουση και μεγαλύτερη ακρίβεια στόχευσης.Οι Σοβιετικοί συνειδητοποίησαν ότι η μετάβαση στα πυρομαχικά αυτά θα είχαν ως συνέπεια μειωμένη δυνατότητα διείσδυσης στον στόχο, αλλά πίστευε ότι οι σφαίρες του AK-74 θα προκαλούσαν λόγω της ταχύτητας και της περιστροφής τους, μεγαλύτερη ζημιά στο ανθρώπινο σώμα και πιο καταστροφικές βλάβες σε περιοχές μαλακών ιστών.4. Το AK-74 ήταν πιο φθηνό από το πρωτότυπο και εξίσου θρυλικό AK-47 του Kalashnikov.Παρά το γεγονός ότι διαθέτει βελτιώσεις στο χειρισμό και την ακρίβεια, το AK-74 ήταν ακόμα φθηνότερο από τον προκάτοχό του λόγω μικρών διαφοροποιήσεων στη διαδικασία παραγωγής του AK-74.Σημαντική διαφορά επίσης είναι το χαμηλότερο κόστος συντήρησης,γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα εξοικονόμηση χρημάτων και πόρων.Παρ 'όλα αυτά, το AK-47 διανεμήθηκε τόσο ευρέως στις διεθνείς αγορές μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '70 ώστε το AK-74 είχε πλέον “χάσει” την ευκαιρία να ανταπεξέλθει και να ανταποκριθεί στην επιτυχία του προκατόχου του.5. Τέσσερις χώρες έφεραν το τυφέκιο Καλάσνικοφ στη σημαία ή στο εθνόσημό τους.Το σημείο αυτό σχετίζεται τόσο με το AK-74 όσο και με τον προκάτοχό του, αλλά αξίζει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο αυτό για το πόσο καλά απεικονίζει την παγκόσμια εμβέλεια του εμπορικού σήματος Kalashnikov.Η Μοζαμβίκη, η Ζιμπάμπουε, η Μπουρκίνα Φάσο και το Ανατολικό Τιμόρ έφεραν ή και φέρουν το θρυλικό αυτό όπλο στο έμβλημά τους ή στο εθνόσημό τους.Είναι ενδιαφέρον ότι και οι τέσσερις χώρες προχώρησαν σε αυτήν την κίνηση περίπου την ίδια εποχή στα μέσα της δεκαετίας του '80. Αυτό, διότι, το τυφέκιο Καλάσνικοφ είχε καθιερωθεί ως η βασική επιλογή ανταρτών σε ολόκληρο τον τρίτο κόσμο,όπου και το ΑΚ-74 έκανε πρώτα τα κύματα ως προϊόν εξαγωγής.Δείτε βίντεο: