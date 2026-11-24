Η ισραηλινή Αστυνομία συνέλαβε μια 47χρονη Τουρκάλα τουρίστρια στο Όρος του Ναού στην Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασ...

Η ισραηλινή Αστυνομία συνέλαβε μια 47χρονη Τουρκάλα τουρίστρια στο Όρος του Ναού στην Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής 20/11.Η Τουρκάλα συνελήφθη ως ύποπτη για διανομή χρημάτων σε πιστούς και για διάδοση υλικού υποκίνησης και υποστήριξης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων αναρτήσεων που εξυμνούν τους ηγέτες της Χαμάς, Αχμέντ Γιασίν και Γιαχία Σινουάρ. Η κράτησή της παρατάθηκε.Ενώ οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία παραμένουν τεταμένες λόγω της εχθρότητας της κυβέρνησης Ερντογάν και της υποστήριξής της προς τη Χαμάς, στους Τούρκους πολίτες εξακολουθεί να επιτρέπεται η είσοδος στο ισραηλινό έδαφος.Μία τέτοια πολίτης έφτασε στο Ισραήλ μόλις την περασμένη εβδομάδα και ξεκίνησε εκστρατεία υποκίνησης υπέρ της Χαμάς, η οποία περιλάμβανε τη διανομή προπαγανδιστικού υλικού στο Όρος του Ναού παράλληλα με ό,τι φαίνεται να είναι μεταφορά χρημάτων σε πιστούς.Η Τουρκάλα «τουρίστρια» συνελήφθη από την Αστυνομία και η κράτησή της παρατάθηκε.Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου για περαιτέρω παράταση.Μετά τη σύλληψή της, η Αστυνομία κατέσχεσε τον φορητό της υπολογιστή και εντόπισε σε αυτόν, καθώς και στους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, περιεχόμενο υποκίνησης και υποστήριξης της Χαμάς.Η ισραηλινή Αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της:«Την περασμένη Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής στο Όρος του Ναού, αστυνομικοί της Περιφέρειας Δαβίδ συνέλαβαν μια 47χρονη τουρίστρια από την Τουρκία, η οποία είναι ύποπτη για διανομή χρημάτων σε πιστούς, καθώς και για διάδοση περιεχομένου υποκίνησης και υποστήριξης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων αναρτήσεων που εξυμνούν και δοξάζουν αρχιδολοφόνους, μεταξύ των οποίων τους Αχμέντ Γιασίν και Σινουάρ, μεταξύ άλλων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.»Προέκυψε επίσης η υποψία ότι η ύποπτη ταυτίζεται με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.»Η Αστυνομία του Ισραήλ επιχειρεί διαρκώς για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό υπόπτων για υποκίνηση σε τρομοκρατία, ιδίως στην περιοχή του Όρους του Ναού».Η Τουρκάλα που συνελήφθη στο Όρος του Ναού ως ύποπτη για διανομή χρημάτων και υλικού υποκίνησης, καθώς και για υποστήριξη της Χαμάς, αναμένεται να απελαθεί από το Ισραήλ τη Δευτέρα 23/11 χωρίς περαιτέρω έρευνα.Η Αστυνομία δεν έλαβε ποτέ την έγκριση των εισαγγελέων για να την ανακρίνει ως ύποπτη για υποκίνηση.Η Τουρκάλα που συνελήφθη στο Όρος του Ναού, αφότου αστυνομικός την εντόπισε να διανέμει μετρητά, και η οποία βρέθηκε ύποπτη για διανομή υλικού υποκίνησης και υποστήριξη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, αναμένεται να απελαθεί από το Ισραήλ χωρίς περαιτέρω έρευνα.Έλεγχος ιστορικού ταυτοποίησε την τουρίστρια ως άτομο που συνδέεται με τη Χαμάς στο εξωτερικό, το οποίο έχει δημοσιεύσει αντιισραηλινό περιεχόμενο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και έχει εκφράσει υποστήριξη προς την τζιχαντιστική οργάνωση.Παρά τα ευρήματα αυτά, η Αστυνομία δεν έλαβε εξουσιοδότηση από την ισραηλινή εισαγγελία για να την ανακρίνει ως ύποπτη για υποκίνηση.Την Κυριακή 22/11 το δικαστήριο παρέτεινε την κράτησή της έως τη Δευτέρα 23/11, αλλά αντί να συνεχιστεί η διερεύνηση των υποψιών εις βάρος της, αναμένεται να απομακρυνθεί από το Ισραήλ.Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας αστυνομικός που υπηρετούσε στο Όρος του Ναού παρατήρησε την Τουρκάλα «τουρίστρια» να διανέμει μετρητά στον χώρο του συγκροτήματος.Μετά τη δράση της, η γυναίκα συνελήφθη και αργότερα προέκυψαν πρόσθετες υποψίες, συμπεριλαμβανομένης της υποψίας για διανομή υλικού υποκίνησης.Έλεγχος ιστορικού αποκάλυψε ότι συνδέεται με τη Χαμάς στο εξωτερικό.Προέκυψε επίσης ότι οι λογαριασμοί της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης περιλαμβάνουν αναρτήσεις κατά του Κράτους του Ισραήλ και περιεχόμενο που εκφράζει υποστήριξη προς την τζιχαντιστική οργάνωση.Τα ευρήματα αυτά ήγειραν υποψίες ότι η δραστηριότητά της στο Όρος του Ναού δεν περιοριζόταν μόνο στη διανομή μετρητών και έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τη φύση της δράσης της και το περιεχόμενο που διέδιδε.Ωστόσο, παρά τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν για εκείνη, η Αστυνομία δεν έλαβε εξουσιοδότηση από την εισαγγελία για να ανακρίνει την τουρίστρια ως ύποπτη για υποκίνηση.Αυτό σημαίνει ότι οι υποψίες που σχετίζονται με το περιεχόμενο που δημοσίευσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και την φερόμενη σύνδεσή της με τη Χαμάς δεν εξετάστηκαν μέσω πρόσθετης έρευνας για υποκίνηση προτού ληφθεί η απόφαση για την απομάκρυνσή της από το Ισραήλ.Αυτό αποτελεί κεντρικό σημείο στην υπόθεση, καθώς παράλληλα με τις συνθήκες της σύλληψής της στο Όρος του Ναού, προέκυψαν πληροφορίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της εκτός Ισραήλ και με αναρτήσεις στο διαδίκτυο.Ωστόσο, η ταυτοποίησή της ως ατόμου που συνδέεται με τη Χαμάς και οι υποψίες που εγέρθηκαν εις βάρος της δεν συνιστούν από μόνες τους διαπίστωση ότι διέπραξε το αδίκημα της υποκίνησης.Η διερεύνηση αυτών των υποψιών θα απαιτούσε εξέταση των αναρτήσεων, του περιεχομένου τους και των συνθηκών υπό τις οποίες διαδόθηκαν.