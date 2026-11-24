Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, δύο άνδρες, επιβαίνοντας σε μία μοτοσυκλέτα, φέρονται να προσέγγισαν τον 52χρονο, ο οποίος κινούνταν επίσης με μοτοσικλέτα, και ένας από αυτούς να πυροβόλησε επανειλημμένα εναντίον του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να πέσει στο οδόστρωμα.Οι δράστες, προτού διαφύγουν, επέστρεψαν στο σημείο και πυροβόλησαν εκ νέου εναντίον του θύματος.Κατά την αυτοψία στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων 10 κάλυκες πυροβόλου όπλου, ενώ από τη νεκροψία – νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του 52χρονου προήλθε από πολλαπλά τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου.Από την επακόλουθη έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν τη μοτοσικλέτα για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους, ενώ μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας μετέβησαν στην Κερατέα. Εκεί, στάθμευσαν τη μοτοσικλέτα σε απομονωμένη οικία, όπου τους ανέμενε ο 48χρονος, ο οποίος τους μετέφερε με αυτοκίνητο σε άλλη περιοχή της Αττικής.Από την περαιτέρω αξιοποίηση στοιχείων και τη συνδυαστική αξιολόγηση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε ο 48χρονος αλλοδαπός ως οδηγός της μοτοσικλέτας.Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της αξιόποινης πράξης, επιμελώς κρυμμένη και αποσυναρμολογημένη σε επιμέρους τμήματα, ενώ δεν εντοπίστηκε ο κινητήρας της, αυτοκίνητο, όπου βρέθηκαν τμήματα της ίδιας μοτοσικλέτας, ψηφιακά πειστήρια, αυτοκίνητο, εντός του οποίου βρέθηκε κράνος που φέρεται να ανήκει στον οδηγό των δραστών.Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για αδικήματα που σχετίζονταν με την υποστήριξη της δράσης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.