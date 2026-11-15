Νέα πρόκληση στον ΟΗΕ: Η Άγκυρα καταγγέλλει «παραβιάσεις» του εναέριου χώρου των κατεχομένων – Στοχοποιεί την αμυντική θωράκιση της Κύπρου

Σε μια νέα επίδειξη διπλωματικού αναθεωρητισμού προχώρησε η Άγκυρα στα Ηνωμένα Έθνη, διαβιβάζοντας επιστολή του εκπροσώπου του κατοχικού...



Η απάντηση της διεθνούς νομιμότητας



Αν μη τι άλλο η επιστολή αυτή αποτελεί μέρος της πάγιας τακτικής της Άγκυρας να εξισώνει τον θύτη με το θύμα, τη στιγμή που η Τουρκία διατηρεί παράνομα δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα κατοχής στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζοντας συστηματικά τα ψηφίσματα 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.



Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως πλήρες και ισότιμο κράτος-μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκεί το αναφαίρετο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα βάσει του Άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.



Όπως τονίζεται αρμοδίως, οι αμυντικές συνεργασίες, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών διπλής χρήσης για ανθρωπιστικές αποστολές εκκένωσης και οι κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν αποκλειστικά αμυντικό και σταθεροποιητικό χαρακτήρα, ενισχύοντας τον ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Σε μια νέα επίδειξη διπλωματικού αναθεωρητισμού προχώρησε η Άγκυρα στα Ηνωμένα Έθνη, διαβιβάζοντας επιστολή του εκπροσώπου του κατοχικού καθεστώτος στη Νέα Υόρκη Μουράτ Σοϊσάλ προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.Το έγγραφο, το οποίο κυκλοφόρησε ως επίσημο κείμενο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας (A/81/476–S/2026/881), επιχειρεί να αντιστρέψει πλήρως την πραγματικότητα στο Κυπριακό, καταγγέλλοντας την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα για δήθεν «παραβιάσεις» εναέριου χώρου και εκφράζοντας έντονη ενόχληση για τον αμυντικό εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς και τις πολυεθνικές στρατιωτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.Σύμφωνα με το πρώτο συνημμένο της τουρκικής επιστολής, το κατοχικό καθεστώς ισχυρίζεται ότι σημειώθηκαν τρεις «παραβιάσεις» του δήθεν «εθνικού εναέριου χώρου» του κατά το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2026.Συγκεκριμένα, καταγράφονται οι διελεύσεις του κυβερνητικού αεροσκάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας (EMB-135) στις 14 Ιουλίου, καθώς και δύο αεροσκαφών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας (ένα Beech King Air-360 και ένα μεταγωγικό C-130) στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου.Αναλύοντας τις γεωγραφικές συντεταγμένες που παραθέτει η ίδια η τουρκική πλευρά, προκύπτει ότι και οι τρεις πτήσεις διήλθαν σε μεγάλο ύψος (από 12.000 έως 27.000 πόδια) πάνω από τον απομονωμένο θύλακα των Κοκκίνων, σε μια διαδρομή διάρκειας ελάχιστων δευτερολέπτων κατά μήκος της βορειοδυτικής ακτογραμμής.Από την πλευρά της Λευκωσίας και της Αθήνας υπενθυμίζεται ότι το FIR Λευκωσίας και ο εναέριος χώρος ολόκληρης της νήσου τελούν υπό την αποκλειστική κυριαρχία και δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αναγνωρίζεται ρητά από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και το διεθνές δίκαιο, καθιστώντας ανυπόστατες τις αιτιάσεις ενός διεθνώς μη αναγνωρισμένου μορφώματος.Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το δεύτερο συνημμένο του εγγράφου, το οποίο αποτελεί μια εκτενή καταγραφή των αμυντικών πρωτοβουλιών της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την περίοδο 2025-2026.Η τουρκική πλευρά κατηγορεί τη Λευκωσία ότι «μετατρέπει το νησί σε στρατιωτική βάση» και υπονομεύει τη σταθερότητα, εστιάζοντας στα εξής σημεία:Αύξηση αμυντικών δαπανών και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση: Γίνεται αναφορά στον αμυντικό προϋπολογισμό του 2026 (ύψους 628,1 εκατ. ευρώ) καθώς και στην αξιοποίηση δανείου 1,1 δισ. ευρώ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και την απόκτηση σύγχρονων μέσων.Εξοπλιστικά προγράμματα: Η επιστολή απαριθμεί την παραλαβή του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας Barak MX, τις επαφές με τη Γαλλία για την προμήθεια τεθωρακισμένων οχημάτων Griffon και Serval και τον εκσυγχρονισμό των VAB, τις συζητήσεις με την Ελλάδα για άρματα μάχης Leopard και αντι-drone συστήματα Kentavros, καθώς και τις διερευνητικές επαφές με Ισραήλ (άρματα Merkava) και Ινδία (πύραυλοι BrahMos). Παράλληλα, επισημαίνεται με εμφανή δυσαρέσκεια η άρση του νορβηγικού εμπάργκο όπλων τον Νοέμβριο του 2025.Αναβάθμιση υποδομών και αμυντικές συμφωνίες: Στο στόχαστρο μπαίνουν η Συμφωνία Καθεστώτος Δυνάμεων (SOFA) που υπέγραψε η Κύπρος με τη Γαλλία τον Ιούνιο του 2026 (καθώς και αντίστοιχη συμφωνία με τη Σερβία), η επέκταση της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο και η κατασκευή ελικοδρομίου για βαρέα ελικόπτερα Chinook στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, με αμερικανική χρηματοδότηση, για την υποστήριξη επιχειρήσεων εκκένωσης αμάχων.Πολυεθνικές ασκήσεις: Η Άγκυρα διαμαρτύρεται για τη συμμετοχή της Εθνικής Φρουράς σε μεγάλες διεθνείς ασκήσεις, όπως οι EUNOMIA-6, NEMESIS 2025, PERSEAS 2025 και THEMIS-01/26, στις οποίες συμμετέχουν δυνάμεις από την Ελλάδα, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ολλανδία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία.