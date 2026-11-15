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Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη στην 34χρονη - Ένταλμα σύλληψης για τον σύζυγό της - Ελεύθερες οι ανήλικες

Νοεμβρίου 15, 2026

  Ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο προκλήθηκε θάνατος ασκήθηκε σε βάρος της 34χρονης για τη φωτιά στο κτίριο στο Ζεφύρι...

 



Ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο προκλήθηκε θάνατος ασκήθηκε σε βάρος της 34χρονης για τη φωτιά στο κτίριο στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες

Πρόκειται για κακούργημα που προβλέπει ποινή ακόμα και ισόβια κάθειρξη. Η 34χρονη παραπέμπεται σε ανακριτή όπου έχει δικαίωμα ζητήσει προθεσμία εντός 5 ημερών για να προετοιμάσει την απολογία της.
Ελεύθερα οι δύο κόρες, αναζητείται ο 44χρονος

Ένταλμα σύλληψης για το ίδιο αδίκημα εκδίδεται σε βάρος του 44χρονου συζύγου της, ο οποίος αναζητείται. Τα δύο ανήλικα κορίτσια, 13 και 16 ετών, αφέθηκαν ελεύθερες.

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