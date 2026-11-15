Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη στην 34χρονη - Ένταλμα σύλληψης για τον σύζυγό της - Ελεύθερες οι ανήλικες

Ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο προκλήθηκε θάνατος ασκήθηκε σε βάρος της 34χρονης για τη φωτιά στο κτίριο στο Ζεφύρι...

Ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο προκλήθηκε θάνατος ασκήθηκε σε βάρος της 34χρονης για τη φωτιά στο κτίριο στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστεςΠρόκειται για κακούργημα που προβλέπει ποινή ακόμα και ισόβια κάθειρξη. Η 34χρονη παραπέμπεται σε ανακριτή όπου έχει δικαίωμα ζητήσει προθεσμία εντός 5 ημερών για να προετοιμάσει την απολογία της.Ελεύθερα οι δύο κόρες, αναζητείται ο 44χρονοςΈνταλμα σύλληψης για το ίδιο αδίκημα εκδίδεται σε βάρος του 44χρονου συζύγου της, ο οποίος αναζητείται. Τα δύο ανήλικα κορίτσια, 13 και 16 ετών, αφέθηκαν ελεύθερες.