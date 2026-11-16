Αμερικανική αρμάδα πλέει προς τη Μέση Ανατολή – Τρίτο αεροπλανοφόρο ενισχύει τις δυνάμεις των ΗΠΑ

Ένα τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο αναμένεται να προστεθεί τις επόμενες ημέρες στις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Πρόκειτα...

Ένα τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο αναμένεται να προστεθεί τις επόμενες ημέρες στις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.Πρόκειται για το πυρηνοκίνητο USS Theodore Roosevelt (CVN-71), το οποίο κατευθύνεται προς την περιοχή επιχειρησιακής ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM).Σύμφωνα με το εξειδικευμένο ναυτιλιακό μέσο The Maritime Executive, το πλοίο ενδέχεται να φτάσει στη βόρεια Αραβική Θάλασσα στις 16 Νοεμβρίου.Το Roosevelt απέπλευσε στις 8 Νοεμβρίου από τη ναυτική βάση Changi της Σιγκαπούρης, όπου είχε πραγματοποιήσει σύντομη στάση μετά τη συμμετοχή του στην πολυεθνική άσκηση Keen Sword 27, που ολοκληρώθηκε στις 29 Οκτωβρίου.Στη συνέχεια διέσχισε τα Στενά της Μαλάκα και εισήλθε στον Ινδικό Ωκεανό.Κατά τη διέλευσή του απενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης θέσης (AIS), περιορίζοντας τη δυνατότητα δημόσιας παρακολούθησης της πορείας του.Συνοδεύεται από το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Chosin και τα αντιτορπιλικά USS Paul Hamilton και USS Decatur, τα οποία συγκροτούν μαζί του την ομάδα κρούσης Carrier Strike Group 9 (CSG-9).Ανάλυση του ισραηλινού Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS), που δημοσιεύθηκε στις 15 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνει ότι το πλοίο και μέρος της συνοδείας του βρίσκονται στον Ινδικό Ωκεανό.Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ήδη τα USS George Washington και USS George H.W. Bush.Το πρώτο, με βάση την Ιαπωνία, μετακινήθηκε στη Μέση Ανατολή τον Αύγουστο, αναλαμβάνοντας αποστολή του USS Abraham Lincoln.Το δεύτερο αναπτύχθηκε την άνοιξη από τη ναυτική βάση του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια.Οι αεροπορικές τους πτέρυγες διαθέτουν, μεταξύ άλλων, μαχητικά F/A-18 Super Hornet και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler.Δεν είναι βέβαιο ότι και τα τρία αεροπλανοφόρα θα παραμείνουν ταυτόχρονα στην περιοχή για μεγάλο διάστημα.Σύμφωνα με το The Maritime Executive, το Roosevelt ενδέχεται να αντικαταστήσει σε επόμενη φάση το George Washington.Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ είναι ήδη ιδιαίτερα ισχυρή.