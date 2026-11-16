Θα βομβαρδιστούν κι αυτοί... Τουρκία: Σε περιπτώσεις ανάγκης- οι εθνικές οδοί μετατρέπονται σε διαδρόμους προσγείωσης για UAV και UCAV

Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου δήλωσε ότι διεξάγουν μελέτες για να καταστεί δυνατή η χρήση του οδικού δικτύο...

Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου δήλωσε ότι διεξάγουν μελέτες για να καταστεί δυνατή η χρήση του οδικού δικτύου για την προσγείωση, την απογείωση και την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε καταστροφές, έκτακτες ανάγκες και έκτακτες επιχειρήσεις εφοδιαστικής.Ο Υπουργός δήλωσε: «Έχουμε εντοπίσει 9.562 οδικά τμήματα στο οδικό μας δίκτυο που πληρούν τα φυσικά πρότυπα. Από αυτά, έχουμε ξεχωρίσει συνολικά 52 πιθανά οδικά τμήματα, 7 στην πρώτη φάση και 45 στην επόμενη φάση».Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό: «Ο αυτοκινητόδρομος Μανίσα-Μπαλικεσίρ φιλοξένησε μια σημαντική εφαρμογή όπου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη AKINCI και Bayraktar TB2 πραγματοποίησαν προσγειώσεις και απογειώσεις στο πλαίσιο σεναρίων έκτακτης ανάγκης».Ο Ουραλόγλου δήλωσε ότι διεξάγουν μελέτες σχετικά με το πώς το υπάρχον οδικό δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προσθέτοντας: «Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε εντοπίσει 9.562 οδικά τμήματα στο οδικό μας δίκτυο που πληρούν τα φυσικά πρότυπα. Μεταξύ αυτών, έχουμε προσδιορίσει συνολικά 52 πιθανά οδικά τμήματα, 7 στην πρώτη φάση και 45 στην επόμενη φάση».Ο υπουργός Ουραλόγλου πρόσθεσε πως «Στο πλαίσιο των εργασιών, δημιουργήσαμε συνολικά 3.600 τετραγωνικά μέτρα χώρου στάθμευσης σε 3 διαφορετικά σημεία κατά μήκος του δρόμου. Για να διασφαλίσουμε την ασφαλή προσγείωση και απογείωση των αεροσκαφών, αφαιρέσαμε 5.200 μέτρα προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και καταστήσαμε 45 πινακίδες κυκλοφορίας εύκολα αφαιρούμενες. Ολοκληρώσαμε επίσης τις εργασίες καθαρισμού στην επιφάνεια του οδοστρώματος και στη γύρω περιοχή».Ο Ουραλόγλου δήλωσε ότι η συμμόρφωση των εργασιών με την ασφάλεια της κυκλοφορίας καταγράφηκε και κοινοποιήθηκε στο γραφείο του κυβερνήτη και πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της δοκιμής που διεξήχθη στις 12 Νοεμβρίου, ο δρόμος έκλεισε για την κυκλοφορία μεταξύ 12:00 και 17:00 και η μεταφορά έγινε μέσω εναλλακτικών διαδρομών.Ο υπουργός Ουραλόγλου δήλωσε ότι μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προετοιμασιών, τα drones AKINCI και Bayraktar TB2 προσγειώθηκαν και απογειώθηκαν με επιτυχία από τον δρόμο, προσθέτοντας:«Το γεγονός ότι τα εθνικά μας μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον δρόμο μας ως διάδρομο απογείωσης καταδεικνύει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι υποδομές μεταφορών μας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Είναι πολύ σημαντικό οι υπάρχουσες οδικές μας υποδομές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για χερσαίες μεταφορές αλλά και για επιχειρήσεις καταστροφών, έκτακτης ανάγκης και έκτακτες επιχειρήσεις εφοδιαστικής».Ο Τούρκος υπουργός δήλωσε ότι το έργο υλοποιήθηκε σε συντονισμό με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις Ξηράς, Αεροπορίας, Θάλασσας και Ακτοφυλακής, το Κυβερνείο της Μανίσα, τη Γενική Διεύθυνση Αυτοκινητοδρόμων, τη Γενική Διοίκηση Χωροφυλακής, τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας και την Baykar, και συνεχάρη όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στο έργο.HaberTurk