Σε μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη προχώρησε η ελληνική αποστολή του Ελληνικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Αλεξανδρινού Πολιτισμού (HRIAC...

Σε μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη προχώρησε η ελληνική αποστολή του Ελληνικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Αλεξανδρινού Πολιτισμού (HRIAC), στον αρχαιολογικό χώρο των Σαλαλάτ στην Αλεξάνδρεια.Οι ερευνητές έφεραν στο φως τα θεμέλια ενός μεγάλου, τετράγωνου λιθόκτιστου οικοδομήματος, καθώς και μια υπόγεια σήραγγα με κατεύθυνση προς τον βορρά, στην καρδιά της αρχαίας Βασιλικής Συνοικίας.Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, όπως αναφέρει το ertnews.gr, τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του μνημείου αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε ταφική χρήση και να πρόκειται για τον περίφημο «Βασιλικό Τάφο» (Σήμα ή Σώμα).Το μνημείο αυτό, όπως αναφέρει ο ιστορικός Στράβωνας, ανεγέρθηκε με εντολή του βασιλιά Πτολεμαίου Δ΄ Φιλοπάτορα (221–204 π.Χ.).Μετά την υποβολή της έκθεσης των ευρημάτων, ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σερίφ Φάθι, συγκρότησε ειδική επιστημονική επιτροπή για την αξιολόγηση του χώρου.Το πόρισμα της επιτροπής επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μια επιβλητική κατασκευή μείζονος σημασίας για τη μελέτη της τοπογραφίας της πτολεμαϊκής Αλεξάνδρειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνέχισης των ανασκαφών για την οριστική ταυτοποίηση του μνημείου.