Πρόκειται για ειδεχθές έγκλημα των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών που θα πρέπει να οδηγήσει την Τουρκία στο Διεθνές Δικαστήριο Τουρκικά νέα...

Dozens of human skulls and bones have been found in a 3-layered cave in the Farqîn (Silvan) district of Amed (Diyarbakir) The cave is ~50 meters deep, located in a forested area, and filled with human remains across multiple layers, including skulls with possible bullet holes, burn marks, and bones of what appear to be children. No clothing was found. Human rights groups (İHD, Amed Bar Association, and ÖHD) examined the site and described it as a “death cave.” There are likely more of these mass grave sites. The area is historically associated with forced disappearances and unsolved killings linked to JİTEM and Hizbulkontra in the 1990s which were run by Turkish intelligence in their war against Kurds — Rojava Network (@RojavaNetwork) November 24, 2026

Πρόκειται για ειδεχθές έγκλημα των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών που θα πρέπει να οδηγήσει την Τουρκία στο Διεθνές ΔικαστήριοΤουρκικά νέαΔεκάδες ανθρώπινα κρανία και οστά εντοπίστηκαν σε ένα σπήλαιο τριών επιπέδων στην επαρχία Farqîn (Silvan) του Ντιγιάρμπακιρ στην Τουρκία αναφέρει κουρδικό ΜΜΕ.Το σπήλαιο έχει βάθος περίπου 50 μέτρων, βρίσκεται σε δασώδη περιοχή και περιέχει ανθρώπινα λείψανα κατανεμημένα σε διάφορα επίπεδα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κρανία που φέρουν οπές από σφαίρες και ίχνη καύσης, καθώς και οστά που φαίνεται να ανήκουν σε παιδιά. Δεν βρέθηκαν ενδύματα.Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα (İHD, Δικηγορικός Σύλλογος των Κούρδων και του ÖHD) εξέτασαν τον χώρο και τον χαρακτήρισαν ως «σπήλαιο θανάτου». Είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλοι παρόμοιοι χώροι μαζικών ταφών.Η περιοχή συνδέεται ιστορικά με εξαφανίσεις ατόμων και ανεξιχνίαστες δολοφονίες που αποδίδονται στις οργανώσεις JİTEM και Hizbulkontra κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, σχηματισμοί που ελέγχονταν από τις τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών στο πλαίσιο του πολέμου τους κατά των Κούρδων.Οι οργανώσεις έχουν ζητήσει επίσημη εισαγγελική έρευνα, καθώς η ταυτότητα των θυμάτων, τα ακριβή αίτια και οΣτις 19 Νοεμβρίου 2026, αντιπροσωπεία αποτελούμενη από την Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (İHD), τον Δικηγορικό Σύλλογο του Ντιγιάρμπακιρ και την Ένωση Δικηγόρων για την Ελευθερία (ÖHD), συνοδευόμενη από δημοσιογράφους του πρακτορείου Mezopotamya News Agency, επιθεώρησε το σπήλαιο (γνωστό τοπικά ως «Σπήλαιο Ecnebi» ή «Σπήλαιο των Ξένων») μετά από σχετική καταγγελία.Σύμφωνα με την αυτοψία των οργανώσεων, σε ορισμένα κρανία παρατηρήθηκαν οπές που παραπέμπουν σε τραύματα από πυροβόλο όπλο, καθώς και ίχνη καύσης.Οι νομικοί και ανθρωπιστικοί φορείς υπέβαλαν επίσημο αίτημα στην Εισαγγελία του Σιλβάν ζητώντας την ιατροδικαστική εξέταση των οστών, την ταυτοποίηση των θυμάτων και τη διερεύνηση πιθανής σύνδεσης με τις βίαιες εξαφανίσεις και δολοφονίες Κούρδων που σημειώθηκαν στην περιοχή τη δεκαετία του 1990.Ιστορικό πλαίσιο της δεκαετίας του 1990. Η περιοχή του Σιλβάν και ευρύτερα το Ντιγιάρμπακιρ αποτέλεσαν επίκεντρο σφοδρών συγκρούσεων, εξωδικαστικών εκτελέσεων και βίαιων εξαφανίσεων πολιτών τη δεκαετία του 1990. Οι νομικοί φορείς εκτιμούν ότι η διάταξη των οστών και τα ίχνη από σφαίρες ή φωτιά στα κρανία ενισχύουν τις ενδείξεις ότι τα θύματα μεταφέρθηκαν και εκτελέστηκαν εκεί.