Έκρηξη στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι οι τρεις συλληφθέντες, τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι τρεις κατηγορούμενοι για την έκρηξη στο νεοκλασικό κτίριο της οδού Λυσικράτου...



Κατά τη μεταγωγή τους στα δικαστήρια, ο 55χρονος δήλωσε στους δημοσιογράφους «αισθάνομαι συντετριμμένος», προσθέτοντας ότι «δεν φταίω για την έκρηξη». Ένας από τους άλλους δύο κατηγορουμένους ζήτησε συγγνώμη όταν τον προσέγγισαν δημοσιογράφοι, ενώ ο τρίτος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις.



Οι απολογίες τους πραγματοποιήθηκαν παρουσία συνηγόρων υπεράσπισης που είχαν διοριστεί από τον ανακριτή.



Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, η προσπάθεια αποξήλωσης χάλκινου σωλήνα προκάλεσε εκτεταμένη διαρροή φυσικού αερίου. Λίγες ώρες αργότερα, ένας σπινθήρας από ηλεκτρικό διακόπτη προκάλεσε την έκρηξη, με αποτέλεσμα να ισοπεδωθεί το κτίριο.



Κάτω από τα ερείπια καταπλακώθηκαν δύο ζευγάρια νεαρών Αμερικανών τουριστών, μεταξύ των οποίων μία έγκυος γυναίκα, καθώς και ένα ζευγάρι μεγαλύτερης ηλικίας, αποτελούμενο από μία Ελληνίδα και τον Βρετανό σύζυγό της, οι οποίοι κατοικούσαν μόνιμα σε διαμέρισμα του νεοκλασικού.



Οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων ζητούν να διευρυνθεί η έρευνα



Οι οικογένειες των τεσσάρων Αμερικανών θυμάτων έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην έκρηξη.



Σε κοινή δήλωσή τους, μέσω του δικηγόρου τους, Γεωργίου Α. Καραπάνου, οι οικογένειες Hoxha, Cani, Kirkpatrick και Nelson χαρακτηρίζουν την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων «σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης».



Παράλληλα, τονίζουν ότι η διερεύνηση της υπόθεσης δεν πρέπει να περιοριστεί στις πράξεις των κατηγορουμένων, αλλά να επεκταθεί στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, στα μέτρα ασφαλείας, στους ελέγχους και στη συντήρηση των υποδομών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις ή παραβιάσεις των σχετικών κανόνων.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι τρεις κατηγορούμενοι για την έκρηξη στο νεοκλασικό κτίριο της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα, το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου, από την οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 55 ετών, και ο 34χρονος συγκατηγορούμενός τους, με καταγωγή από την Αλβανία, οδηγούνται στη φυλακή.Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τα κακουργήματα του εμπρησμού, της έκρηξης και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, καθώς και για το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή. Το κατηγορητήριο τους αποδίδει την τέλεση των συγκεκριμένων αδικημάτων κατά συναυτουργία.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις κατηγορούμενοι παραδέχονται ότι εισήλθαν στο νεοκλασικό κτίριο, αφού προηγουμένως το διέρρηξαν, με σκοπό να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες φυσικού αερίου, λίγες ώρες πριν από την έκρηξη. Ωστόσο, ενώπιον του ανακριτή επιχείρησαν να αποσυνδέσουν την ενέργειά τους από την καταστροφή που ακολούθησε, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσαν να προβλέψουν μια τέτοια εξέλιξη.