Απάτες μέσω ΜΚΟ: Ο διάλογος της 35χρονης για τη σουίτα στο 5άστερο ξενοδοχείο – «Δες το όνομα Φιρινίδης και θα καταλάβεις»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που αποδεικνύουν την πολυτελή ζωή των μελών του κυκλώματος που είχαν στήσει τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» με σκοπ...

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που αποδεικνύουν την πολυτελή ζωή των μελών του κυκλώματος που είχαν στήσει τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» με σκοπό να αρπάζουν εκατομμύρια ευρώ από ερανικές δράσεις για παιδιά με βαριά προβλήματα υγείας. Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από 5 εκατ. ευρώ, δίνοντας στις οικογένειες που είχαν ανάγκη μόνο το 1 από αυτά.Ταξίδια, πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια, κρουαζιέρες και Louis Vuitton, περιγράφουν την χλιδάτη ζωή που ακολουθούσε το ζευγάρι που βρίσκεται πίσω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Συγκέντρωσαν τις δωρεές και αντί να τις δίνουν στις οικογένειες που έψαχναν να σώσουν τα παιδιά τους, τα χάλαγαν σε τσάντες, πούρα και σαμπάνιες.Σύμφωνα με τις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από την Ελληνική Αστυνομία, η 35χρονη σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, σε διάλογο που έχει με υπάλληλο 5άστερου ξενοδοχείου της Αθήνας του ζητάει την καλύτερη σουίτα.Μάλιστα του αναφέρει το όνομα του συντρόφου της ενώ όταν πληροφορείται πως η σουίτα που ζητάει δεν είναι διαθέσιμη, εκείνη του λέει με θράσος: «Δείτε λίγο το όνομα μας, για να καταλάβετε ποιο δωμάτιο κλείνουμε πάντα».Σύντροφος Φιρινίδη: Θέλω να κάνω μία κράτηση.Υπάλληλος ξενοδοχείου: Για πότε;Σύντροφος Φιρινίδη: Θέλω, θέλω ε μία Νοεμβρίου, δύο Νοεμβρίου, αναχώρηση τρεις.Υπάλληλος ξενοδοχείου: Είστε από κάποια εταιρεία, είστε ιδιώτης;Σύντροφος Φιρινίδη: Είμαστε regular σε σας, δείτε λίγο Φιρινίδης.Υπάλληλος ξενοδοχείου: Οκ, μισό λεπτάκι, δίκλινο θέλουμε; Δύο άτομα θα είστε;Σύντροφος Φιρινίδη: Μια σουίτα κλείνουμε πάντα, την Ν….Υπάλληλος ξενοδοχείου: Μισό λεπτάκι λίγο να δω. Δώστε μου μισό λεπτό. Μ’ ακούτε;Σύντροφος Φιρινίδη: Βεβαίως.Υπάλληλος ξενοδοχείου: Ναι ε συγνώμη για την αναμονή, υπάρχει η Junior σουίτα διαθέσιμη.Σύντροφος Φιρινίδη: Οκ.Υπάλληλος ξενοδοχείου: Ε είναι στα 410 ευρώ με το πρωινό συν 15 ο φόρος κλιματικής αλλαγής.Σύντροφος Φιρινίδη: Οκ, ναι το ξέρουμε αυτό σας λέω.Υπάλληλος ξενοδοχείου: Α ωραία.Σύντροφος Φιρινίδη: Ερχόμαστε συνέχεια εκεί γι’ αυτό σας είπα να δείτε λίγο το όνομα μας, για να καταλάβετε ποιο δωμάτιο κλείνουμε πάντα.Υπάλληλος ξενοδοχείου: Ωραία.Σύντροφος Φιρινίδη: Φιρινίδης.Υπάλληλος ξενοδοχείου: Ωραία.Το ζευγάρι αναμένεται να βρεθεί ενώπιων του ανακριτή μέσα στην εβδομάδα με σκοπό να απολογηθεί για την υπόθεση. Μαζί με τους 2 εγκεφάλους του κυκλώματος, έχουν συλληφθεί ακόμα 4 άτομα.Είχαν βγάλει εικονικό διαζύγιο για να κρύψουν τα ίχνη τουςΣύμφωνα με πληροφορίες, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης μαζί με τη σύντροφό του και τα άλλα μέλη του κυκλώματος είχαν αναπτύξει έναν πολυσχιδή χρηματοοικονομικό μηχανισμό, προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα χρήματα που άρπαζαν από ανυποψίαστους πολίτες.Ανάμεσα στις μεθόδους που χρησιμοποίησαν ήταν και η χρήση εικονικών εταιρικών σχηματισμών, τη λογιστική διαχείριση των οποίων φέρεται να είχε αναλάβει ο αδελφός της 35χρονος συντρόφου του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος.Την ίδια ώρα, ο 39χρονος είχε συστήσει ατομική επιχείρηση με σκοπό να «κόβει» εικονικά φορολογικά παραστατικά με τις υπόλοιπες εταιρείες που φαίνονταν στο όνομα της συντρόφου του και του αδελφού της.Μάλιστα, ο Φιρινίδης έλαβε εικονικό διαζύγιο από την 35χρονη σύζυγό του, προκειμένου να κρύψουν τα ίχνη τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.