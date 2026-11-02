Γιόνι Μπεν-Μεναχέμ: Η Συρία επιδιώκει ισλαμιστική επέκταση σε Λίβανο και Γκολάν για την εξυπηρέτηση των τουρκικών συμφερόντων

Η Συμφωνία της Μέκκας προωθείται τώρα για να καλύψει το κενό ισχύος που θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε περίπτωση πτώσης του ισλαμικού κα...



Η Συρία επιδιώκει την ανασυγκρότηση του στρατού από ένοπλες οργανώσεις με τουρκική υποστήριξη



Τώρα, η Συρία είναι εστιασμένη στη συγκρότηση του στρατού της από τις περισσότερες από 130 ένοπλες οργανώσεις που είναι αυτή τη στιγμή διασπαρμένες σε όλη τη χώρα, με τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ να αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» αυτού του νέου εγχειρήματος, συνέχισε, με την υποστήριξη της Τουρκίας.



«Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές ασφαλείας, αυτός ο νέος στρατός συνιστά κίνδυνο για το Ισραήλ εάν επιτύχει η συγκρότησή του, επειδή τα μέλη του είναι τζιχαντιστές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιτεθούν στο Ισραήλ στο μέλλον.



»Υποστηρίζονται επίσης από την Τουρκία, η οποία είναι πολύ εχθρική προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Μεναχέμ.



«Γι’ αυτό το Ισραήλ δηλώνει ότι η απειλή δικαιολογεί τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας.



»Δεν μπορούμε να αναλάβουμε το ρίσκο της αποχώρησης από τη ζώνη, επειδή θα μπορούσαν να μας κάνουν ό,τι έκανε η Χαμάς στις εβραϊκές κοινότητες κατά μήκος των συνόρων της Γάζας».

Πηγή: Η Συρία επιδιώκει την ανασυγκρότηση του στρατού από ένοπλες οργανώσεις με τουρκική υποστήριξηΤώρα, η Συρία είναι εστιασμένη στη συγκρότηση του στρατού της από τις περισσότερες από 130 ένοπλες οργανώσεις που είναι αυτή τη στιγμή διασπαρμένες σε όλη τη χώρα, με τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ να αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» αυτού του νέου εγχειρήματος, συνέχισε, με την υποστήριξη της Τουρκίας.«Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές ασφαλείας, αυτός ο νέος στρατός συνιστά κίνδυνο για το Ισραήλ εάν επιτύχει η συγκρότησή του, επειδή τα μέλη του είναι τζιχαντιστές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιτεθούν στο Ισραήλ στο μέλλον.»Υποστηρίζονται επίσης από την Τουρκία, η οποία είναι πολύ εχθρική προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Μεναχέμ.«Γι’ αυτό το Ισραήλ δηλώνει ότι η απειλή δικαιολογεί τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας.»Δεν μπορούμε να αναλάβουμε το ρίσκο της αποχώρησης από τη ζώνη, επειδή θα μπορούσαν να μας κάνουν ό,τι έκανε η Χαμάς στις εβραϊκές κοινότητες κατά μήκος των συνόρων της Γάζας».Πηγή: The Jerusalem Post

Η Συμφωνία της Μέκκας προωθείται τώρα για να καλύψει το κενό ισχύος που θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε περίπτωση πτώσης του ισλαμικού καθεστώτος, δήλωσε στην Jerusalem Post ο ειδικός του JCPA, Γιόνι Μπεν-Μεναχέμ.Ο Σύρος Πρόεδρος Αχμέντ αλ-Σαράα εξυπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα επιδιώκοντας την προσχώρηση στο Σύμφωνο της Μέκκας και την επέκταση ενός σουνιτικού ισλαμιστικού άξονα υπό την ηγεσία της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, τοποθετώντας τον δυνητικά σε θέση να καλύψει το κενό ισχύος εάν καταρρεύσει το ισλαμικό καθεστώς του Ιράν, δήλωσε την Κυριακή 01/11 στη «Jerusalem Post» ο Γιόνι Μπεν-Μεναχέμ, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Δημοσίων Υποθέσεων της Ιερουσαλήμ.Ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ αλ-Σαϊμπάνι, επιβεβαίωσε το Σάββατο 31/10 ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την αξιολόγηση της εισόδου της Συρίας στη συμμαχία της Μέκκας», σύμφωνα με τα συριακά κρατικά Μέσα Ενημέρωσης.Η συμμαχία περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και, πιθανώς σύντομα, την Αίγυπτο, συγκεντρώνοντας αρκετές μεγάλες σουνιτικές δυνάμεις.«Εκτιμούν ότι το Ιράν πρόκειται να καταρρεύσει, γι’ αυτό δημιούργησαν αυτό το Σύμφωνο της Μέκκας, αυτή τη συμμαχία της Μέκκας, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης σουνιτικές χώρες που δεν ανήκουν στη Μουσουλμανική Αδελφότητα, αλλά είναι επίσης σουνιτικές.»Θα καλύψουν το κενό που θα αφήσει η κατάρρευση του σιιτικού άξονα μετά την πτώση του ιρανικού καθεστώτος», ανέφερε, διατυπώνοντας τη θεωρία ότι το Κατάρ θα ανακοινώσει σύντομα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προσχωρήσει.Παρά ταύτα, το Ιράν έχει αντιδράσει θετικά μέχρι στιγμής στο Σύμφωνο της Μέκκας, με ειδικούς να δηλώνουν προηγουμένως στην Post ότι το καθεστώς θεώρησε τη νέα συμμαχία ασφαλείας ως απομάκρυνση από την Ουάσιγκτον, εξασθενώντας την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο.Ανώτεροι αξιωματούχοι των χωρών του συμφώνου διεξήγαγαν ανοιχτές συνομιλίες με την Τεχεράνη στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα.Ο ίδιος σημείωσε ότι από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, υπάρχουν αυξανόμενες εκκλήσεις μεταξύ των Σύρων σε διαδηλώσεις μεγάλης κλίμακας και σε τζαμιά για τζιχάντ εναντίον του Ισραήλ, συγκεκριμένα για τη διεκδίκηση των Υψιπέδων του Γκολάν, εδάφους που προσάρτησε το Ισραήλ κατά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967.Οι επεκτατικές φιλοδοξίες ξεπερνούν τη ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ, υποστηρίζει ο Μεναχέμεναντίον του Ισραήλ, συγκεκριμένα για τη διεκδίκηση των Υψιπέδων του Γκολάν, εδάφους που προσάρτησε το Ισραήλ κατά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967.Αυτή η επιθυμία για επέκταση, συνέχισε, δεν ήταν απλώς μια αντίδραση στη ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ -αν και ο Μεναχέμ υποστήριξε ότι δικαιολογεί την παρουσία της ζώνης- αλλά μέρος μιας επεκτατικής φιλοδοξίας.«Πάντα είχαν φιλοδοξίες να καταλάβουν τον Λίβανο, και μέχρι το 2005 υπήρχε στρατιωτική παρουσία του συριακού στρατού στον Λίβανο», δήλωσε.«Αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από τον Λίβανο μετά τη δολοφονία του Ραφίκ Χαρίρι, του [πρώην] Πρωθυπουργού του Λιβάνου».