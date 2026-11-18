Κύμα αγορών πανικού καταγράφεται στις ΗΠΑ, καθώς οι αλλεπάλληλες τεχνολογικές βλάβες, που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες από τη Microsoft ...

Κύμα αγορών πανικού καταγράφεται στις ΗΠΑ, καθώς οι αλλεπάλληλες τεχνολογικές βλάβες, που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες από τη Microsoft και τις τράπεζες μέχρι τις αεροπορικές μεταφορές και την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA), έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους καταναλωτές.Υπό τον φόβο νέων εκτεταμένων διακοπών λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών, ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί σπεύδουν να προμηθευτούν τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης, με τις γεννήτριες να βρίσκονται στην κορυφή της ζήτησης.Η αναστάτωση αποτυπώνεται ήδη στις πωλήσεις μεγάλων αλυσίδων λιανικής, με την Costco να καταγράφει σημαντική επιτάχυνση της ζήτησης, σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις της επενδυτικής εταιρείας Mizuho Securities. Την ίδια ώρα, τα σενάρια που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν τον φόβο μιας ευρύτερης τεχνολογικής κατάρρευσης, παρά τις διαβεβαιώσεις των αμερικανικών αρχών ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, που να συνδέουν τα περιστατικά με συντονισμένη κυβερνοεπίθεση.Σύμφωνα με την ανάλυση της Mizuho, όπως γράφει το newmoney.gr, η αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά άρχισε να γίνεται αισθητή ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου. Την τελευταία εβδομάδα του μήνα, οι συγκρίσιμες πωλήσεις της Costco στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των καυσίμων, αυξήθηκαν κατά 11% έως 12%, έναντι ρυθμού αύξησης 6% έως 7% που είχε καταγραφεί κατά τις τρεις προηγούμενες εβδομάδες.Για το σύνολο του Οκτωβρίου, η Costco ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων 8,1%, ενώ, σύμφωνα με τη Mizuho, η ανοδική τάση συνεχίζεται και τον Νοέμβριο, καθώς οι καταναλωτές προχωρούν σε αγορές μεγαλύτερων ποσοτήτων τροφίμων και βασικών αγαθών, αλλά και εξοπλισμού που θα μπορούσε να τους φανεί χρήσιμος σε περίπτωση νέων διακοπών υπηρεσιών.Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι 21 από τις 26 ακριβότερες γεννήτριες που παρακολουθούσε η Mizuho στην ιστοσελίδα της Costco είχαν εξαντληθεί μέχρι το βράδυ της Κυριακής.«Η ανησυχία των καταναλωτών μετά τη διακοπή λειτουργίας του Microsoft Outlook, την καθήλωση όλων των αεροπορικών πτήσεων στις ΗΠΑ και τους... Aποκαλυπτικού χαρακτήρα φόβους που εξαπλώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων ειδών έκτακτης ανάγκης στην Costco» ανέφερε σε έκθεσή του ο αναλυτής της Mizuho, Ντέιβιντ Μπέλιντζερ.Το κύμα ανησυχίας πυροδότησε μια σειρά τεχνικών προβλημάτων που επηρέασαν διαφορετικούς τομείς της αμερικανικής οικονομίας και των κρατικών υποδομών.Η αρχή έγινε την περασμένη Πέμπτη, όταν παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες Outlook και Teams της Microsoft, προκαλώντας προβλήματα πρόσβασης και επικοινωνίας στους χρήστες. Την επόμενη ημέρα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διέταξε την προσωρινή αναστολή των αναχωρήσεων αεροσκαφών σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας σοβαρή αναστάτωση στις αεροπορικές μεταφορές.Τη Δευτέρα ακολούθησαν τεχνικά προβλήματα στην JPMorgan Chase, που προκάλεσαν καθυστερήσεις στις τραπεζικές συναλλαγές, ενώ δυσλειτουργία σε πληροφοριακό σύστημα της United Airlines είχε ως αποτέλεσμα νέες καθυστερήσεις πτήσεων.Η ανησυχία κορυφώθηκε την Τρίτη, όταν η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) ανακοίνωσε ότι το δίκτυο επικοινωνιών της είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας.