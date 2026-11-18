Μια σοκαριστική υπόθεση παράνομης υιοθεσίας νεογέννητου παιδιού εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημά...



Τα 3.500 ευρώ και η αγορά του αυτοκινήτου



Για την παράδοση του νεογέννητου φέρεται να καταβλήθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, με τα χρήματα αυτά αγοράστηκε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μάρκας Citroen Xsara.



Οι αστυνομικοί του Πύργου ξεκίνησαν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, εξετάζοντας τις συνθήκες γέννησης του παιδιού, την ημερομηνία εξιτηρίου από το νοσοκομείο, αλλά και τα στοιχεία που αφορούσαν την αγορά του οχήματος.



Στη συνέχεια, οι αρχές περίμεναν την επιστροφή του ζευγαριού στην Ηλεία μαζί με το βρέφος, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα της έρευνας.



Η καθοριστική εξέλιξη σημειώθηκε στις 17 Νοεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν το μωρό στην περιοχή των Λαστέικων, έχοντας προηγουμένως θέσει υπό παρακολούθηση το σημείο όπου αναμενόταν να εμφανιστεί η οικογένεια.



Μετά τον εντοπισμό του, το βρέφος απομακρύνθηκε από το ζευγάρι και μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου, όπου και φιλοξενείται.



Σε βάρος τεσσάρων ατόμων, των δύο βιολογικών γονέων και του ζευγαριού που φέρεται να παρέλαβε το παιδί, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί υιοθεσίας ανηλίκου.

Με βαρύ ποινικό μητρώο οι βιολογικοί γονείς



Ο πατέρας του βρέφους είναι γνωστός ποινικός με διαβόητο προσωνύμιο, ενώ και η μητέρα έχει παρελθόν με τις Αρχές.



Ο πατέρας έχει εμπλακεί στο παρελθόν σε ληστείες και κλοπές, ενώ έχει αποδράσει δύο φορές μια από το Δικαστικό Μέγαρο Πύργου και μια από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.



Την πρώτη φορά εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από δύο ημέρες, ενώ τη δεύτερη σε κοντινή απόσταση μετά από λίγη ώρα.

Μια σοκαριστική υπόθεση παράνομης υιοθεσίας νεογέννητου παιδιού εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στον Πύργο Ηλείας.Το ακόμη πιο σοκαριστικό είναι πως πρωταγωνιστές στην παράνομη υιοθεσία στον Πύργο είναι οι βιολογικοί γονείς του βρέφους και ένα ζευγάρι που φέρεται να το παρέλαβε έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι γονείς φέρονται να παρέδωσαν το μόλις τριών ημερών μωρό σε άλλο ζευγάρι, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα το ποσό των 3.500 ευρώ.Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όπως αναφέρει το ilialive.gr, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στις αστυνομικές αρχές από την ίδια την 42χρονη μητέρα του παιδιού.Ειδικότερα, η γυναίκα γέννησε στις 5 Ιανουαρίου 2026 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο.Τρεις ημέρες αργότερα, στις 8 Ιανουαρίου, πήρε εξιτήριο και, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το βρέφος παραδόθηκε σε νεότερο ζευγάρι Ρομά, έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση.Το ζευγάρι, με καταγωγή από τα Λαστέικα Πύργου, διαμένει στον Ασπρόπυργο.