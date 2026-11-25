Στη σκιά της αιματηρής σύγκρουσης στην Ουκρανία, το επιτελείο του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ισχυρίζεται ότι η Εσθονία βρί...

Στη σκιά της αιματηρής σύγκρουσης στην Ουκρανία, το επιτελείο του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ισχυρίζεται ότι η Εσθονία βρίσκεται στα πρόθυρα έναρξης ανοιχτού πολέμου με τη Ρωσία.Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε στις 23 Νοεμβρίου ότι κάλεσε τον Μάρεκ Ουτέγκι, επιτετραμμένο της Εσθονίας στη Μόσχα. Η είδηση έγινε γνωστή την Τετάρτη.Σύμφωνα με πληροφορίες, του διαβιβάστηκε έντονη διαμαρτυρία σχετικά με κατηγορίες ότι η Ρωσία επιχείρησε —χωρίς επιτυχία— να βάλει φωτιά σε μια εγκατάσταση της αμυντικής βιομηχανίας κοντά στο Ταλίν, καθώς και σχετικά με την απόφαση της εσθονικής κυβέρνησης να κλείσει, ως αντίποινα, τα σημεία διέλευσης στα ρωσο-εσθονικά σύνορα από την 1η Δεκεμβρίου 2026.Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίζεται, επιπλέον, ότι τέτοιες βιαστικές κατηγορίες «αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά τον μανιωδώς ρωσοφοβικό χαρακτήρα του εσθονικού καθεστώτος».«Οι συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης φαίνεται πως δεν έχουν εξεταστεί σοβαρά στο Ταλίν. Το κλείσιμο των κρατικών συνόρων θα αποτελέσει, πρωτίστως, ένα ακόμη πλήγμα για την εσθονική οικονομία και θα στραφεί τελικά εναντίον τόσο του Ταλίν όσο και των συμμάχων του στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ», απείλησε η ομάδα του Λαβρόφ.Επιπλέον, στην ανακοίνωση χαρακτηρίζεται η απόφαση της Εσθονίας ως «άλλη μια αντιρωσική ενέργεια, που προστίθεται στη σειρά των πολυάριθμων εχθρικών πράξεων τις οποίες έχει διαπράξει αυτό το κράτος της Βαλτικής τα τελευταία χρόνια».Η Μόσχα εκφράζει επίσης την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι το Ταλίν συνεχίζει να στηρίζει ενεργά την Ουκρανία, η οποία αμύνεται απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.«Ειπώθηκε για άλλη μια φορά στον Εσθονό διπλωμάτη ότι τέτοιες προκλητικές και εξαιρετικά επικίνδυνες ενέργειες βρίσκονται στα πρόθυρα πρόκλησης ανοιχτού πολέμου με τη Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.Η ομάδα του Λαβρόφ κατήγγειλε επίσης ότι η Εσθονία επιχειρεί να παρεμποδίσει τη ναυσιπλοΐα ρωσικών φορτηγών πλοίων στη Βαλτική Θάλασσα.Οι Ρώσοι διπλωμάτες επανέλαβαν ότι το Ταλίν έχει επιβάλει πλήρη απαγόρευση στη διέλευση ρωσικών και λευκορωσικών σιτηρών μέσω του εσθονικού εδάφους.«Στην Εσθονία εντείνονται οι κατασταλτικές ενέργειες κατά των ρωσόφωνων κατοίκων και όσων διαφωνούν με τις επίσημες αφηγήσεις των αρχών —αφηγήσεις που στοχεύουν στην πλήρη δαιμονοποίηση της Ρωσίας— και αρνούνται να τις υιοθετήσουν τυφλά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.Το ρωσικό ΥΠΕΞ απείλησε, τέλος, ότι η Μόσχα διατηρεί το δικαίωμα να λάβει ολοκληρωμένα πολιτικά και διπλωματικά μέτρα, «με στόχο την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της Ρωσίας και των νόμιμων δικαιωμάτων των Ρώσων πολιτών».