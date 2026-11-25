Σε πολύ κοντινή απόσταση από την Αθήνα βρίσκονται αξιοθέατα και ιστορικά σημεία που ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε ή να έχουμε ξεχάσει την ύ...
Σε πολύ κοντινή απόσταση από την Αθήνα βρίσκονται αξιοθέατα και ιστορικά σημεία που ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε ή να έχουμε ξεχάσει την ύπαρξή τους. Κάποια από αυτά έχουν σημαντική ιστορία ή εκεί διαδραματίστηκαν ξεχωριστά γεγονότα.
Η εγκαταλελειμμένη αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ, αυτό το μικρό σύμπλεγμα κτηρίων και δομών που κάποτε στέγαζε την 350 ΜΟΙΡΑ ΝΙΚΗ. Το 1961, η 350 Μοίρα «ΝΙΚΗ» τέθηκε σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά από μία επιτυχή αξιολόγηση από το ΝΑΤΟ.
Τρία χρόνια αργότερα η Μοίρα εντάχθηκε στο Πυρηνικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Σχεδόν 50 ολόκληρα χρόνια βρισκόταν σε λειτουργία. Ωστόσο, τον Ιούλιο 2005 ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση της Έδρας και της ΜΣΚΒ στην Αεροπορική Βάση ΣΕΔΕΣ, στη Θεσσαλονίκη και από τότε η Βάση εγκαταλείφθηκε και παραδόθηκε στην ερήμωση.
Οι εικόνες από ψηλά μέσα από το βίντεο του καναλιού n.p. production σε αφήνει να κάνεις ένα νοητό ταξίδι. Ίσως να φαντάζεσαι το πώς μπορεί να ήταν κάποτε η αεροπορική βάση και πόση κινητικότητα να είχε. Σήμερα δεν υπάρχει ζωή και σπάνια κάποιος πλησιάζει εκεί. Μέσα και έξω από τα κτήρια υπάρχει εγκατάλειψη ενώ κάποια έχουν καταστραφεί σχεδόν εντελώς μέσα σχεδόν σε 20 χρόνια…
Οι εικόνες από ψηλά μέσα από το βίντεο του καναλιού n.p. production σε αφήνει να κάνεις ένα νοητό ταξίδι. Ίσως να φαντάζεσαι το πώς μπορεί να ήταν κάποτε η αεροπορική βάση και πόση κινητικότητα να είχε. Σήμερα δεν υπάρχει ζωή και σπάνια κάποιος πλησιάζει εκεί. Μέσα και έξω από τα κτήρια υπάρχει εγκατάλειψη ενώ κάποια έχουν καταστραφεί σχεδόν εντελώς μέσα σχεδόν σε 20 χρόνια…
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