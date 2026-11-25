Σε πολύ κοντινή απόσταση από την Αθήνα βρίσκονται αξιοθέατα και ιστορικά σημεία που ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε ή να έχουμε ξεχάσει την ύ...

Όπως για παράδειγμα είναι η άγνωστη σε πολλούς εγκαταλελειμμένη αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ δίπλα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Κερατέα. Βρίσκεται σε μια από τις δύο κορυφές του Πανείου όρους και οι εικόνες από ψηλά είναι άκρως εντυπωσιακές…Η εγκαταλελειμμένη αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ, αυτό το μικρό σύμπλεγμα κτηρίων και δομών που κάποτε στέγαζε την 350 ΜΟΙΡΑ ΝΙΚΗ. Το 1961, η 350 Μοίρα «ΝΙΚΗ» τέθηκε σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά από μία επιτυχή αξιολόγηση από το ΝΑΤΟ.